Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:10

Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев

мэр Москвы Сергей Собянин город дети

20:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В большинстве районов Москвы детские сады начнут принимать детей с двух лет четырех месяцев. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с 2 с половиной лет. А с 1 июля, также в большинстве районов, садики начнут принимать детей с двух лет четырех месяцев", – заявил мэр столицы.


Ранее сообщалось, что в столичном районе Кунцево откроется новый детский сад. Это трехэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту. В нем разместятся 12 групп.

В здании оборудуют бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. На уровне третьего этажа появятся открытые террасы с теневыми навесами. Ожидается, что первых воспитанников детский сад примет в начале учебного года.

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин город дети

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика