Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В большинстве районов Москвы детские сады начнут принимать детей с двух лет четырех месяцев. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с 2 с половиной лет. А с 1 июля, также в большинстве районов, садики начнут принимать детей с двух лет четырех месяцев", – заявил мэр столицы.
Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с 2 с половиной лет. А с 1 июля, также в большинстве районов, садики начнут принимать детей с 2 лет 4 месяцев. Мамы быстрее вернутся к работе или освободят время для себя
Ранее сообщалось, что в столичном районе Кунцево откроется новый детский сад. Это трехэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту. В нем разместятся 12 групп.
В здании оборудуют бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. На уровне третьего этажа появятся открытые террасы с теневыми навесами. Ожидается, что первых воспитанников детский сад примет в начале учебного года.
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