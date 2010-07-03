Детский сад построили в Кунцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Новый детский сад откроется в столичном районе Кунцево, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это трехэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту. В нем разместятся 12 групп.

На первом этаже будут группы для детей от 1,5 до 3 лет, на втором – для детей от 3 до 5 лет, на третьем – для детей от 5 до 7 лет. Всего – 12 групп, а это 84 ребенка.

В здании также оборудуют бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. На уровне третьего этажа появятся открытые террасы с теневыми навесами.

Ожидается, что первых воспитанников детский сад примет в начале учебного года.

Дошкольное учреждение строил инвестор. По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, застройщик уже получил заключение о соответствии.

Ранее сообщалось, что в районе Левобережный на севере столицы появится школа на 250 мест с дошкольным отделением для 300 воспитанников.

В школе-трансформере можно будет объединять или изолировать помещения благодаря каркасной системе и раздвижным перегородкам. Классы обставят современной модульной мебелью, а на стенах разместятся интерактивные экраны.

Для школьников и воспитанников детского сада в здании оборудуют отдельные входы. Также будут разделены физкультурные залы и столовые. Кроме того, на территории комплекса создадут игровые и баскетбольную площадки, зеленый уголок.

