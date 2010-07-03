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17:33

Медведев поручил сделать графики работы детсадов и школ более гибкими

власть образование

17:33

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Фото: Москва 24

До 1 июля Минпросвещения, Минкультуры и Минздрав должны предложить варианты по улучшению графиков работы детских садов и школ. Такое поручение ведомствам дал Дмитрий Медведев.

Задачи для министерств, опубликованные на сайте кабмина, премьер-министр сформулировал по итогам форума "Национальные проекты – этап "реализация".

Режим работы учреждений хотят сделать более гибким. Тогда родители смогут забирать детей в удобное время.

Медведев также поручил высшим должностным лицам регионов до 31 мая изучить графики работы поликлиник, школ, учреждений культуры и соцобслуживания. Сделав это, они должны обеспечить работу всех объектов по "семейному графику".

Среди других поручений премьера – рассказать людям о мерах социальной поддержки, продумать условия для вовлечения бизнеса в переподготовку педагогов и подготовить предложения по формированию экологической культуры у россиян.

Все задачи связаны с реализацией нацпроектов "Демография", "Образование" и "Экология".

Ранее Медведев поручил подготовить новую редакцию Налогового кодекса. Свои предложения Минфин должен представить до 24 мая.

власть образование

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