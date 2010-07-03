Медведев поручил подготовить новую редакцию Налогового кодекса

Специалистам министерства финансов РФ поручено до 24 мая предоставить в правительство проект поправок к Налоговому кодексу (НК). Такое поручение сделал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Минфину России до 24 мая 2019 года представить в правительство предложения по подготовке новой редакции Налогового кодекса Российской Федерации", – говорится в перечне поручений.
В начале апреля Минфин предложил ввести новые налоги. В частности, курортный сбор с 2023 года предлагают заменить гостиничным. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что данный подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов. Ставку сбора будут определять представительные органы муниципальных образований либо городов федерального значения. Размер ставки не может превышать 100 рублей в день за одного человека, проживающего в гостинице.
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