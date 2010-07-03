Минфин России предложил ввести новые налоги

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Курортный сбор заменить гостиничным предлагает Минфин. Документ с поправками в Налоговый кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Закон о курортном сборе был принят еще в 2017 году. В порядке эксперимента он взимается с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

Согласно новой инициативе Минфина, с 2023 года вместо него может быть введен гостиничный сбор. Плательщиками по нему признаются организации и физические лица, которые предоставляют гостиничные услуги.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что данный подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов.

Ставку сбора будут определять представительные органы муниципальных образований либо городов федерального значения. Размер ставки не может превышать 100 рублей в день за одного человека, проживающего в гостинице.

Ранее Дмитрий Медведев пообещал, что налоги в ближайшие 6 лет корректироваться не будут. Он подчеркивал, что вводится мораторий на изменения.

Премьер-министр также отметил, что сейчас завершается подготовка законопроекта о включении в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. По его словам, внесение неналоговых платежей не приведет к усилению фискальной нагрузки.

В феврале глава Минфина Антон Силуанов также сообщал, что ведомство не планирует повышать налоговую нагрузку на россиян.