Медведев пообещал, что налоги в ближайшие 6 лет корректироваться не будут

Налоги в ближайшие шесть лет корректироваться не будут, сообщил Дмитрий Медведев на расширенной коллегии министерства финансов РФ. Он подчеркнул, что вводится мораторий на изменения, передает ТАСС.
Премьер-министр напомнил, что сейчас завершается подготовка законопроекта о включении в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. По его словам, внесение неналоговых платежей не приведет к усилению фискальной нагрузки.
В феврале глава Минфина Антон Силуанов объявил, что в новом электоральном цикле ведомство не планирует повышать налоговую нагрузку на россиян.
27 ноября 2018 года пакет законов о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых подписал Владимир Путин. 1 января 2019 года он вступил в силу. Эксперимент будут проводить в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Его участниками могут стать граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от деятельности или использования имущества и не имеющие работодателя и наемных работников. При этом сам доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.
Согласно закону, самозанятыми считаются те люди, у которых нет работодателя и наемных работников и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности. Для граждан, которые работают с физическими лицами, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям – 6%. Отчисление можно будет делать по упрощенной процедуре – через мобильное приложение "Мой налог".
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