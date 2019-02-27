В эксперимент с налогами для самозанятых могут включить все регионы России

Фото: Агентство "Москва"/Михаил Терещенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить налоговый эксперимент для самозанятых, или "налог на профессиональный доход", на все российские регионы с 1 января 2020 года. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента 27 февраля.

"Коллеги, надо сделать все, чтобы с 1 января 2020 года все субъекты РФ включились системно в эту работу", – цитирует Матвиенко Агентство "Москва".

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, со своей стороны, сообщил, что начать налоговый эксперимент для самозанятых в регионах ведомство будет готово уже к лету этого года. "Думаю, что мы стабилизируемся, сделаем решение для всей страны за полгода, к лету, и с лета, я думаю, мы доложим Совету Федерации о готовности распространить эксперимент", – уточнил он.

По словам Мишустина, распространить налоговый эксперимент можно будет в осеннюю сессию. В то же время глава ФНС напомнил, что все будет зависеть от желания самих регионов, так как "это централизованная система".

27 ноября 2018 года пакет законов о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых подписал Владимир Путин. 1 января 2019 года он вступил в силу. Эксперимент будут проводить в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Его участниками могут стать граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от деятельности или использования имущества и не имеющие работодателя и наемных работников. При этом сам доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Согласно закону, самозанятыми считаются те люди, у которых нет работодателя и наемных работников и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности. Для граждан, которые работают с физическими лицами, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям – 6%. Отчисление можно будет делать по упрощенной процедуре – через мобильное приложение "Мой налог".