Банки начнут регистрировать самозанятых

Российские кредитные организации получат право регистрировать самозанятых. Удаленные сервисы для этого будут созданы в банках уже в первом квартале этого года, сообщает газета "Известия".

Предприниматели смогут вести учет доходов и платить налоги даже без использования мобильного приложения ФНС "Мой налог". Финансовая структура должна обеспечить пользователей круглосуточной службой техподдержки и вести непрерывную обработку данных.

Специальный налоговый режим на 10 лет установлен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане с 1 января 2019 года. Если эксперимент пройдет успешно, его распространят на всю Россию.

Самозанятые должны будут платить четыре процента с дохода, если они получают его в результате оказания услуг физическим лицам и шесть процентов – если юридическим. Максимальный доход самозанятого не должен превышать 200 тысяч в месяц. При этом, по экспертным оценкам, в стране около 20 миллионов человек получают доход от профессиональной деятельности, но не платят налоги.

Экспериментальный режим не применяется для некоторых категорий самозанятых – нотариусов, арбитражных управляющих, адвокатов, их деятельность регулируется отдельными законами, а также для тех, кто торгует подакцизными товарами.

Готовы ли предприниматели "выйти из тени"

Автор инициативы, депутат Владимир Сысоев ранее предложил самозанятым объединиться в кооперативы. Создание отраслевых союзов позволит государству эффективнее поддерживать тех, кто сейчас работает на себя. Эта мера поможет решиться самозанятым "выйти из тени" и официально зарегистрироваться в налоговой, считает парламентарий.