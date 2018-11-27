Путин подписал пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых

Путин подписал закон о введении налогов для самозанятых
Владимир Путин подписал пакет законов о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан, то есть "налог на профессиональный доход". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее закон в трех чтениях приняли депутаты Госдумы и одобрили члены Совета Федерации.
Режим "налог на профессиональный доход" предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с 13% до 4%. Если услуги оказываются не физическим лицам, а юридическим, ставка налога составит 6%.
Эксперимент будет проходить в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В нем могут принять участие самозанятые россияне, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год.
По данным ФНС, за год число зарегистрированных самозанятых граждан в России возросло в четыре раза. На момент 1 октября 2017 года ведомство зарегистрировало 595 человек, а в 2018 году их стало уже 2587. При этом, по данным Росстата, самозанятых россиян насчитывается несколько миллионов.
Самозанятыми считаются те, кто работают на себя в одиночку – это репетиторы, няни, сиделки, уборщицы, фотографы и другие. С 2017 года самозанятые россияне могут встать на учет в налоговой.
Осенью 2018 года председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил с предложением о расширении категории самозанятых граждан. Макаров отметил, что в России по статистике на 82 миллиона трудоспособного населения приходятся только 52 миллиона работающих граждан, за которых платятся страховые взносы. Тем самым, по словам депутата, повышается нагрузка на российские предприятия и на тех, кто работает легально.
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