Собянин рассказал о преимуществах электронной записи в детсад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число москвичей, записанных в детский сад, выросло с 2010 года благодаря электронной записи. Об этом сообщил Сергей Собянин на пленарной сессии Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам мэра, в 2010 году столичные детсады посещали 280 тысяч детей и "считалось, что все они были переполнены". При этом 150 тысяч ребят оставались "за пределами этой системы", отметил Собянин. "Оказалось, что, если ввести 100% электронную запись, то у нас как раз 150 тысяч мест, которые мы можем дать мамам", – подчеркнул мэр, уточнив, что теперь в детские сады ходят не 280 тысяч, а 450 тысяч юных москвичей. "Из них 40–50 тысяч – это то, что мы дополнительно построили физически, а все остальное – информационная система", – пояснил он.

В качестве другого примера эффективности вложений города в информационные системы Собянин привел интеллектуальную транспортную систему, которая "дает 15% улучшения трафика". "Представим себе, что мы такую же задачу поставили за счет увеличения физической инфраструктуры, например, строительства дорог, развязок. Нам бы потребовалось около триллиона рублей и перекопать весь город", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Собянин также напомнил о Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), которая позволяет жителям столицы получать качественные медицинские услуги независимо от места проживания.

Помимо этого, электронные информационные ресурсы помогают столичным властям быть в курсе пожеланий москвичей, слышать их мнение об изменениях, которые происходят в городе. "В 12-миллионном городе спросить человека, что он хочет, почувствовать настроение людей по конкретным проектам почти невозможно", – отметил Собянин, назвав "электронную демократию" одним из главных элементов "умного города". О проблемах столицы и потребностях ее жителей можно узнать на порталах "Наш город" и "Активный гражданин", подчеркнул мэр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Главная тема форума – "Формируя повестку устойчивого развития".