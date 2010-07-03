Виджет для активных граждан появился на mos.ru

Портал мэра и правительства Москвы запустил виджет для пользователей, зарегистрированных в проекте "Активный гражданин". Виджет анонсирует новые голосования и показывает количество накопленных участниками баллов. Как сообщается на портале, теперь москвичам будет проще узнавать о новых голосованиях.
"Недавно "Активный гражданин" отпраздновал свое пятилетие. Появление проекта значительно упростило коммуникацию между жителями и городом, сделав сбор мнений москвичей максимально удобным. Проект активно развивается, и сегодня в нем зарегистрировано более 2 миллионов 258 тысяч пользователей. Теперь активным москвичам станет удобнее узнавать о новых голосованиях. Виджет в личном кабинете на портале mos.ru поможет всегда оставаться в курсе актуальных опросов и количества накопленных баллов", – сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.
Виджет появится на рабочем столе личного кабинета автоматически, если у пользователя есть учетная запись в "Активном гражданине". Чтобы его активировать вручную, нужно зайти в раздел "Выбрать услугу" в нижней части экрана и нажать на кнопку "Активный гражданин". Если учетная запись "Активного гражданина" не найдена, нужно будет зарегистрироваться на сайте.
"Москва в цифрах": "Активный гражданин"
Проект "Активный гражданин" запустили по инициативе Сергея Собянина 21 мая 2014 года. С тех пор участниками проекта стали более 2,2 миллиона человек. Они приняли участие почти в 4000 голосований за это время, в том числе по выбору улиц и дворов для благоустройства, мероприятий для праздников и фестивалей. Также в рамках проекта можно предложить свои идеи по развитию Москвы.
Более 1,1 миллиона москвичей пользуются электронными услугами для детей и родителей. С помощью портала мэра можно прикрепить ребенка к поликлинике, записать его на прием к врачу, воспользоваться библиотекой "Московской электронной школы", выбрать питание ребенка в образовательной организации.
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