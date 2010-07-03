Собянин рассказал о важности трансформации городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Новиков Владимир

Города должны трансформироваться в соответствии со временем, чтобы избежать деградации, не потерять людей, а также инвестиций в будущее, сообщил Сергей Собянин на пленарной сессии Сбербанка на тему "Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди".

"Мы живем в открытом мире, и город, который деградирует, теряет в первую очередь людей, инвестиции, интеллект. Теряет свое будущее. Догнать потом очень сложно. За деградацией городов наступает деградация государства", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Мэр отметил, что любые изменения неизменно будут вызывать критику.

"Тишина, покой и трансформация городов – это разные вещи. Надо пройти этот путь, чтобы мы почувствовали драйв, желание измениться", – сказал он.

ПМЭФ-2019 стартовал 6 июня в Санкт-Петербурге. Форум продлится до 8 июня. В деловой программе заявлено порядка 200 мероприятий – пленарные заседания, сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Все они объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

В прошлом году форум посетили 17 тысяч человек из 143 стран. Ожидается, что и в этот раз гостей будет не меньше. Выросло число участников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.