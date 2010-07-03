Москва вошла в лидеры по числу привлеченных иностранных инвестиций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Приморский край вошли в тройку лидеров среди российских регионов по числу привлеченных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Соответствующее исследование по итогам 2018 года провела международная консалтинговая компания EY, передает РИА Новости.
В прошлом году столичный регион привлек 61 инвестиционный проект, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 25 проектов, Приморье – 14 проектов.
В московском регионе самым активным инвестором стали США, вложив средства в 11 проектов, а самым популярным сектором для инвестиций стало производство машин и оборудования. Второе место по инвестициям в московский регион разделили агропродовольственный сектор, производство сырья и digital-технологии.
В северной столице и Ленобласти первое место по инвестиционной активности разделили Япония и США – каждой из стран принадлежит по четыре проекта. Наиболее привлекательным для инвесторов сектором в этом регионе стало производство машин и оборудования.
В Приморском крае самой привлекательной областью стал агропродовольственный сектор – на него пришлось 29% зарубежных инвестиций. Одна из причин роста количества проектов в этом секторе – близость к большому рынку Китая, где ценится высокое качество российской сельскохозяйственной продукции.
В декабре прошлого года Дмитрий Медведев отметил высокие показатели Москвы по инвестициям в основной капитал. Этот показатель в столице выше, чем в среднем по стране. Премьер-министр также отметил, что идет работа над этими инвестициями, и важно, что показатель синтетический.
Сергей Собянин на встрече с главой кабмина заявил, что Москва преодолела кризисные явления 2014 года практически по всем показателям. В реальном выражении рост зарплаты составил около 8%, а экономика города демонстрирует самый большой рост за последние годы. Позитивная динамика наблюдалась и в последние годы, но она была не совсем стабильной, добавил мэр. Сейчас же экономика города демонстрирует самый большой рост за последние годы.
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