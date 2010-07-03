Инвестиции в основной капитал в Москве превысили 2,4 трлн рублей

Объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2018 году составил 2,43 триллиона рублей, что 15,3 процента выше показателя 2017 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Доля внебюджетных инвестиций составила 74 процента. На каждый бюджетный рубль город получает 3-3,5 рубля частных инвестиций.
"Крупные городские инвестиционные проекты, такие как МЦК, новые станции метро, транспортные развязки, центральные диаметры, становятся драйверами роста частных инвестиций", – пояснил Ефимов, добавив, что точками роста в ближайшей перспективе станут новые транспортно-пересадочные узлы.
В декабре прошлого года Дмитрий Медведев отметил высокие показатели Москвы по инвестициям в основной капитал. Этот показатель в столице выше, чем в среднем по стране. Премьер-министр также отметил, что идет работа над этими инвестициями, и важно, что показатель синтетический.
Сергей Собянин на встрече с главой кабмина заявил, что Москва преодолела кризисные явления 2014 года практически по всем показателям. В реальном выражении рост зарплаты составил около 8 процентов, а экономика города демонстрирует самый большой рост за последние годы. Позитивная динамика наблюдалась и в последние годы, но она была не совсем стабильной, добавил мэр. Сейчас же экономика города демонстрирует самый большой рост за последние годы.
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