Собянин наградил победителя предпринимательской премии "Прорыв года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил победителей предпринимательской премии "Прорыв года". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я здесь, чтобы сказать вам огромное спасибо от имени всех москвичей, горожан и от себя лично. Спасибо за то, что вы выбрали такую нелегкую судьбу. Спасибо за то, что вы делаете для бизнеса, для своей семьи, для города, для горожан. Сказать вам, что вы действительно являетесь основой экономики нашего города и нашего государства. И что вы должны гордиться, и мы должны гордиться вами. Спасибо за ваш труд", – подчеркнул мэр столицы.
Он добавил, что представленные номинации в конкурсе раскрывали многогранность бизнеса в Москве, отметив, что выбрать победителя им было далеко не просто, поскольку все работы имели неповторимый характер.
"Победители этих номинаций, их продукты или их услуги, например, помогают трехлетнему мальчику заниматься футболом, а когда у этого мальчика бабушка занимается танцами на "Московском долголетии", найти "бабушку на час" и приставить к нему. Помочь этой бабушке спастись от инфаркта и выглядеть замечательно, на 20 лет моложе за счет той косметики, которую вы создаете", – заявил Собянин.
На Гран-при конкурса претендовали четверо номинантов. В финал гран-при попали Антон Бычковский из компании "Интеллектуальные робот-системы", генеральный директор компании "Европейская юридическая служба" Андрей Голощапов, руководитель компании "СЭИГЛ" Александра Цветкова и руководитель конструкторского бюро Михаил Крапивной, который и стал абсолютным победителем конкурса.
Победителя определяли в несколько этапов: по экономическим показателям, на портале "Активный гражданин", а также по оценке членов совета. Всего в финал вышел 31 предприниматель, среди них – производитель лекарств, основатель сервиса "Бабушка на час", многодетная мама, а также сооснователь молодой фирмы. Всего на Московскую предпринимательскую премию "Прорыв года" в этом году подали более 35 тысяч заявок.
Конкурс "Прорыв года" призван как стимулировать молодых предпринимателей к ведению бизнеса, так и активнее вовлекать в предпринимательскую деятельность женщин и людей старшего возраста. Кроме того, целью конкурса является привлечение российских и иностранных инвестиций для создания в городе устойчивой и качественной бизнес-среды.
Более 35 тыс заявок подано на премию "Прорыв года"
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