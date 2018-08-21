Собянин учредил конкурс предпринимателей "Прорыв года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ежегодный конкурс для столичных предпринимателей "Прорыв года" был учрежден постановлением президиума правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным.

"Мы сегодня рассмотрим предложения, связанные с учреждением новой премии, новой номинации в области предпринимательства", – сказал мэр.

Инициаторами проведения конкурса выступили столичные предпринимательские организации и экспертное сообщество. В обсуждении этого вопроса также приняла участие председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" и сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская.

"Мы благодарны правительству Москвы за то, что поддержали нас в той инициативе. Конкурс важен для самих предпринимателей, чтобы узнать друг друга получше и получить поддержку, для города и для самих людей", – сказала Касперская.

Как уточнили в правительстве, конкурс "Прорыв года" охватит все категории зарегистрированных в столице предпринимателей: от молодежи до людей старшего поколения, которые хотят развивать свое дело.

Конкурс призван как стимулировать молодых предпринимателей к ведению бизнеса, так и активнее вовлекать в предпринимательскую деятельность женщин и людей старшего возраста. Кроме того, его цель является привлечение российских и иностранных инвестиций для создания в городе устойчивой и качественной бизнес-среды.

"Прорыв года" решили проводить по семи номинациям. В их числе − "Молодой предприниматель года" (до 35 лет), "Почетный стартап года" (после 55 лет), "Мама – успешный предприниматель года", "Иностранный предприниматель года", а также "Социально-ответственный бизнес года", "Возвращение года" и, наконец, "Гран-при года" − для бизнеса с самыми высокими темпами роста и развития. В каждой из этих номинаций будут выбирать одного победителя. Главным призом для него станет широкая информационно-рекламная кампания, с размещением информации на 20 рекламных щитах, аудиороликом на радио и видеороликом в СМИ. Определять победителей будет экспертное сообщество.