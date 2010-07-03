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07 мая, 19:43

Москвичи выберут финалистов премии "Прорыв года"

город общество экономика

07 мая, 19:43

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Москвичи выберут лучших бизнесменов премии "Прорыв года" на портале "Активный гражданин". В первой части голосования представлено 12 проектов.

В полуфинале премии оказались 36 предпринимателей, среди которых производители лекарств, товаров для ежедневного пользования, рестораторы, изобретатели, а также поставщики услуг для бизнеса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, столичным предпринимателям есть чем гордиться.

"Отдельно хочется отметить успехи женщин-предпринимателей, которые заняли почти половину мест в полуфинале и отметились в каждой номинации", – приводятся в сообщении слова Фурсина.

Проголосовать за понравившегося участника можно до 19 мая. В финал в каждой из девяти номинаций попадут три кандидата, а победителей будет выбирать экспертный совет.

Ранее стало известно, что на Московскую предпринимательскую премию "Прорыв года" в этом году подали более 35 тысяч заявок.

Прием заявок начался 4 марта. Победитель будет определен в несколько этапов: по экономическим показателям, на портале "Активный гражданин", а также по оценке членов совета. Награждение победителей пройдет 29 мая.

Более 35 тыс заявок подано на премию "Прорыв года"

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город общество экономика

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