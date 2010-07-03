Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Начинающим предпринимателям в России в среднем 27–28 лет, сообщает RT. Средний возраст молодых бизнесменов назвали в Российском центре содействия молодежному предпринимательству.
Наиболее популярными областями бизнеса среди молодежи в 2018 году стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.
Также сообщается, что в прошлом году в России было зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей до 20 лет. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Самому молодому российскому предпринимателю по состоянию на лето 2018 года было 14 лет.
В Москве продолжают принимать заявки от предпринимателей для участия в конкурсе "Прорыв года". Только за последние три недели организаторы получили больше 12 тысяч заявок на участие. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в большей степени им поступают заявки от молодых предпринимателей.
Она напомнила, что Москва стимулирует развитие сектора МСП льготами и субсидиями, помогает в привлечении кредитов, организует бесплатные обучающие программы.
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