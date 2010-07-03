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13:36

Более 12 тыс заявок подали на конкурс "Прорыв года" в Москве

общество

13:36

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве продолжают принимать заявки от предпринимателей для участия в конкурсе "Прорыв года". Только за последние три недели организаторы получили больше 12 тысяч заявок на участие. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что в большей степени им поступают заявки от молодых предпринимателей, уточнив, что от их успеха во многом зависит дальнейшее благополучие города. "Москва стимулирует развитие сектора МСП льготами и субсидиями, помогает в привлечении кредитов, организует бесплатные обучающие программы. А премия "Прорыв года" позволит рассказать о достижениях малого и среднего бизнеса", – рассказала Наталья Сергунина.

Всего в конкурсе девять номинаций – "Возвращение года", "Мама – успешный предприниматель года", "Молодой предприниматель года", "Франшиза года", "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года", "Гран-при года", "Социально ответственный бизнес год" и "Почетный стартап года". Лучших выберут среди молодых бизнесменов, предпринимателей старше 55 лет, экспортеров и мам, которые управляют компаниями.

Прием заявок начался 4 марта и продолжится до 16 апреля, после чего заседание экспертного совета проведет оценку всех работ. Победитель будет определен в несколько этапов: по экономическим показателям, на портале "Активный гражданин", а также по оценке членов совета. Награждение победителей пройдет 29 мая.

Ранее Московская торгово-промышленная палата пригласила предприятия малого и среднего бизнеса поучаствовать в региональном этапе Национальной премии "Золотой Меркурий". Участники смогут представить лучшие образцы продукции и услуг. Премия также призвана сформировать уважительное отношение общества к бизнесу.

Подать заявку предприятия смогут до 30 марта. Отмечается, что участие в конкурсе не требует платы.

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