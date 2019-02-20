Предприятия малого и среднего бизнеса позвали на конкурс "Золотой Меркурий"

Московская торгово-промышленная палата пригласила предприятия малого и среднего бизнеса поучаствовать в региональном этапе Национальной премии "Золотой Меркурий". Конкурс направлен на развитие предпринимательства в России, сообщает сайт МТПП.
Участники смогут представить лучшие образцы продукции и услуг. Премия также призвана сформировать уважительное отношение общества к бизнесу.
Подать заявку предприятия смогут до 30 марта. Отмечается, что участие в конкурсе не требует платы.
Оценивать претендентов на победу будут как по количественным критериям вроде изменения объема доходов в сравнении с предыдущим годом и рентабельности продаж, так и по качественным параметрам. В частности, эксперты обратят внимание на деловую репутацию, квалификацию сотрудников, участие фирмы в значимых социальных проектах и соответствие общемировым экологическим стандартам.
В этом году организаторы выберут победителей в номинации "Лучшее малое предприятие" в сфере услуг, промышленного производства, строительства, производства потребительской продукции, АПК и инновационной деятельности.
Кроме того, компании, работающие в сфере промышленного производства, услуг, международного инновационного сотрудничества и производства потребительской продукции, смогут побороться за звание "Лучшее предприятие-экспортер". А среди числа малых организаций специалисты выберут "Лучшее семейное предприятие".
В состав экспертного совета войдут руководители МТПП, представители общественных структур, Мосгордумы и различных отраслей.
Ранее Сергей Собянин сообщил об учреждении предпринимательской премии "Прорыв года". Прием заявок стартует 4 марта, а имена победителей станут известны 29 мая.
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