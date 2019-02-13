Московских предпринимателей наградят премией "Прорыв года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве учредили предпринимательскую премию "Прорыв года". Прием заявок стартует 4 марта, сообщил в своем микроблоге Twitter Сергей Собянин.
Награждение победителей состоится 29 мая. "Лучших выберут сами москвичи и бизнес-сообщество", – сообщил мэр столицы.
Согласно сайту премии, лучших бизнесменов выберут в девяти номинациях: "Возвращение года" (рост после убытков), "Франшиза года", "Гран-при года" (высокие темпы развития), "Мама – успешный предприниматель года" (для женщин с детьми не старше 10 лет), "Иностранный предприниматель года", "Социально ответственный бизнес года", "Молодой предприниматель года" (для предпринимателей до 30 лет), "Экспортер года", "Почетный стартап года" (для предпринимателей старше 55 лет).
Принять участие в конкурсе могут только компании, зарегистрированные в столице.
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