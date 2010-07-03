Стартовал прием заявок на конкурс для предпринимателей "Прорыв года"

Оргкомитет первого ежегодного конкурса "Прорыв года" начал прием заявок от московских предпринимателей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Миссия конкурса "Прорыв года" в том, чтобы люди видели героев не только на сцене, но и среди предпринимателей, благодаря ежедневному труду которых обеспечивается повседневная жизнь города", – отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Предприниматели поборются за награды в девяти номинациях. В конкурсе могут принять участие молодые бизнесмены, предприниматели старше 55 лет, матери, руководящие бизнесом, представители социально ответственного бизнеса и иностранцы, управляющие столичными компаниями.
Конкурс пройдет в четыре этапа. На первом этапе идет прием онлайн-заявок и их ранжировании по заданным критериям. Затем пройдет заочное рассмотрение заявок и голосование в проекте "Активный гражданин". В финал пробьются по три кандидата в каждой номинации. Награждение победителей состоится 29 мая.
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