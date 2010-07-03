Мединский пожелал успехов и роста фонду поддержки кино Абрамовича

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Владимир Мединский пожелал успехов фонду развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденному бизнесменом Романом Абрамовичем.

"Мы еще месяца четыре назад или пять с Романом Аркадьевичем эту тему обсуждали. Я ее всячески поддержал, и я считаю, что чем больше денег часто будет инвертироваться в российское кино, тем лучше. Я желаю этому фонду всяческих успехов, надеюсь, что он будет расти, что инвестиции этого фонда будут оправданы", – сказал министр культуры России, передает РИА Новости.

Он также отметил, что в последние годы Минкультуры прикладывает усилия, чтобы в государственном Фонде кино появилось больше возвратных средств.

В конце февраля стало известно, что предприниматель Роман Абрамович учредил Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Исполнительным директором фонда стал 39-летний Антон Малышев, который до осени 2018 года занимал должность в Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.