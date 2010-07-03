Детский сад на 200 мест построили в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО в деревне Валуево поселения Филимонковского построили детский сад на 200 мест. В каждой из восьми групп есть раздевалка, игровая комната, буфет, туалет и спальня, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

Игровую и спальню отделяет между собой трансформируемая перегородка, позволяющая объединить их в единое пространство. Также там оборудовали залы для физкультуры и занятий музыкой, комнату для проведения кружков, медблок.

Жидкин отметил, что детсад строился за счет средств городского бюджета. Планируется ввести его в эксплуатацию в июне, а в июле он может быть открыт для малышей.

Ранее сообщалось, что в районе Левобережный на севере столицы появится школа на 250 мест с дошкольным отделением для 300 воспитанников.

В школе-трансформере можно будет объединять или изолировать помещения благодаря каркасной системе и раздвижным перегородкам. Классы обставят современной модульной мебелью, а на стенах разместятся интерактивные экраны.

Для школьников и воспитанников детского сада в здании оборудуют отдельные входы. Также будут разделены физкультурные залы и столовые. Кроме того, на территории комплекса создадут игровые и баскетбольную площадки, зеленый уголок.

