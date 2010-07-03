Новостройки в России за год подорожали на 12%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цены на рынке новостроек РФ c середины 2018 по сентябрь 2019 года выросли на 11,9 процента – до 72,8 тысячи рублей за квадратный метр, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные одного из аналитических центров.

Вторичное жилье подорожало в среднем на восемь процентов – до 65,8 тысячи рублей за квадратный метр.

По данным экспертов, рост цен связан с переходом строительной сферы на проектное финансирование. С 1 июля 2019 года застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

В начале октября швейцарский банк UBS обновил свое исследование под названием "Индекс пузырей на рынке недвижимости". Аналитики изучили динамику стоимости квартир в 24 мегаполисах мира. Если в предыдущие два года жилье в Москве находилось в категории "справедливо оцененное", то сейчас – в "переоцененное". Специалисты подсчитали, что квадратный метр в новостройках за год подорожал почти на 13 процентов, в то время как ипотека подешевела.

В Москве также подорожали съемные квартиры. Цены выросли почти на семь процентов за год, подсчитали эксперты порталов о недвижимости. По их данным, средняя стоимость квартиры в пределах Садового кольца – около 110 тысяч рублей в месяц. Больше всего поднялось в цене жилье в Хамовниках. Там аренда стоит почти 130 тысяч. Для сравнения, в районе МКАД в четыре раза дешевле – около 30 тысяч в месяц. Самый экономный вариант советуют искать в районах Бирюлево Западное и Капотня.

Примерно 15 процентов столичных квартир сдаются "под ремонт". В таком случае обычно заключают договор найма без арендной платы.

