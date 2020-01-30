Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Пять московских проектов вышли в финал международного конкурса MIPIM Awards. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Российские проекты участвуют в четырех номинациях на премию. Так, программа реновации и проект Бадаевского пивоваренного завода претендуют на звание "Лучший мегапроект будущего", проект благоустройства Москвы-реки находится в списке категории "Лучший проект регенерации".
На звание "Лучший спортивный и культурный объект" претендует дворец художественной гимнастики в "Лужниках", а больница в Коммунарке попала в шорт-лист в категории "Лучший объект в области медицины".
"Московские проекты в финале такой авторитетнейшей премии – большая победа и рекордное достижение для Москвы и России в целом. Всего мы подавали 20 заявок. В этом большом успехе Москвы хочу отдельно выделить роль Марата Хуснуллина, ныне вице-премьера России. Без его энергичной работы на посту руководителя столичного Стройкомплекса такой результат был бы невозможен", – рассказал Сергей Кузнецов.
Кузнецов отметил, что в финале больше всего проектов от Франции, на ее счету восемь работ. За ней следом идут Россия (пять), Бельгия и Китай (по четыре), а также Польша и Канада (три). При этом среди всех городов-участников Москва занимает первое место по количеству проектов, вышедших в финал.
Он напомнил, что в прошлом году от столицы было два финалиста – "Лужники" и "Зарядье". Последний получил специальный приз жюри премии MIPIM Awards, в состав которого входят ведущие архитекторы и эксперты в области урбанистики. Эта профессиональная награда вручается только одному проекту среди всех финалистов конкурса.
Конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно во Франции. Он считается ключевым событием в коммерческой недвижимости. Премия присуждается уже 30 лет.
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