Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Пять московских проектов вышли в финал международного конкурса MIPIM Awards. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Российские проекты участвуют в четырех номинациях на премию. Так, программа реновации и проект Бадаевского пивоваренного завода претендуют на звание "Лучший мегапроект будущего", проект благоустройства Москвы-реки находится в списке категории "Лучший проект регенерации".

На звание "Лучший спортивный и культурный объект" претендует дворец художественной гимнастики в "Лужниках", а больница в Коммунарке попала в шорт-лист в категории "Лучший объект в области медицины".

"Московские проекты в финале такой авторитетнейшей премии – большая победа и рекордное достижение для Москвы и России в целом. Всего мы подавали 20 заявок. В этом большом успехе Москвы хочу отдельно выделить роль Марата Хуснуллина, ныне вице-премьера России. Без его энергичной работы на посту руководителя столичного Стройкомплекса такой результат был бы невозможен", – рассказал Сергей Кузнецов.

Кузнецов отметил, что в финале больше всего проектов от Франции, на ее счету восемь работ. За ней следом идут Россия (пять), Бельгия и Китай (по четыре), а также Польша и Канада (три). ​При этом среди всех городов-участников Москва занимает первое место по количеству проектов, вышедших в финал.

Он напомнил, что в прошлом году от столицы было два финалиста – "Лужники" и "Зарядье". Последний получил специальный приз жюри премии MIPIM Awards, в состав которого входят ведущие архитекторы и эксперты в области урбанистики. Эта профессиональная награда вручается только одному проекту среди всех финалистов конкурса.

Конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно во Франции. Он считается ключевым событием в коммерческой недвижимости. Премия присуждается уже 30 лет.

