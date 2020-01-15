"Искусство – детям". Как в Москве модернизируют школы искусств

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил правительству помочь привести в порядок и отремонтировать школы искусств в регионах. Президент заявил, что в России динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. По его словам, такими же современными должны стать условия для занятий музыкой и живописью, другими видами творчества.

В Москве программа, предполагающая масштабную модернизацию имущественного комплекса школ, стартовала еще в 2017 году. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Искусство – детям"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа мэра Москвы "Искусство – детям" предполагает масштабную модернизацию имущественного комплекса школ, системно не обновлявшегося более 30 лет. В том числе проведение текущего и капитального ремонтов помещений в соответствии с бренд-буком, благоустройство прилегающих к школам территорий, обновление мебели и приобретение новых музыкальных инструментов.

Проект предполагает ремонт 182 объектов до конца 2021 года. Сегодня завершен ремонт 114 объектов. В этом году отремонтируют еще 49 зданий, работы начнутся в 19 зданиях.

Уже закуплено 22,4 тысячи комплектов специальной учебной мебели, 5,3 единицы музыкальных инструментов и 3,1 единицы технологического оборудования. До конца реализации программы планируется дозакупить 21 тысячу комплектов специальной учебной мебели, 9,6 единицы музыкальных инструментов и 2 тысячи единиц технологического оборудования.

Первые результаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В октябре 2018 года в рамках программы завершился комплексный ремонт Московского государственного колледжа музыкального исполнительского искусства имени Шопена.

В здании колледжа восстановили фасад и частично заменили кровлю, полностью заменили систему отопления, горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования и канализации, установили новые окна и двери, положили новое напольное покрытие и установили звукопоглощающие панели в учебных кабинетах. Для колледжа закупили новые музыкальные инструменты и оборудование: рояли, фортепиано, виолончели и многое другое. Также была проведена комплексная работа по благоустройству прилегающей территории.

В апреле прошлого года в рамках программы отремонтировали детскую школу искусств (ДШИ) имени Рихтера на Каширском шоссе. В школе провели комплексный ремонт, установили новую специальную мебель, а также закупили 30 музыкальных инструментов.

В трехэтажном здании ДШИ обновили фасад, смонтировали звукоизоляционный потолок, заменили окна и двери на современные акустические. Установлены настенные 3D-панели DEKOTECH в концертном зале. На стены учебных классов нанесли инновационную краску с магнитирующими свойствами. Закуплены 30 новых музыкальных инструментов, в том числе концертный рояль, 15 фортепиано, цифровое пианино, два аккордеона, баян, арфа и другое.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Само здание было построено в 1975 году. Общая площадь помещений – 3 тысячи квадратных метров, в том числе 40 учебных кабинетов и 3 концертных зала. В школе работает музыкальное отделение, где дети обучаются в классах фортепиано, скрипки, виолончели, арфы, баяна, аккордеона, домры, вокала, флейты, кларнета, саксофона, трубы, тромбона, валторны, ударных инструментов. Для детей от трех лет работают платные внебюджетные студии эстетического развития.

В августе открылось после капитального ремонта историческое здание детской музыкальной школы имени Глиэра на Большой Якиманке. Был восстановлен исторический фасад здания, усилен фундамент, полностью заменена крыша, воссозданы оконные блоки, заменены все двери и напольное покрытие. Проложены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, заменены системы кондиционирования и канализации.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проведены перепланировка и внутренняя отделка помещений, отремонтированы кабинеты. В них установлены звукопоглощающие панели. По программе "Искусство – детям" для школы закупили один концертный и три кабинетных рояля, девять фортепьяно, один концертный ксилофон, две ударные установки, четыре духовых инструмента, звукотехническое оборудование.

Школа основана в 1933 году. Имя Рейнгольда Морицевича Глиэра (1875–1956) ей присвоили в 1993 году. В 1982 году в ней открыли класс-музей, посвященный творчеству композитора. Историческое здание, построенное в начале XX века по проекту архитектора Александра Никифорова и сегодня являющееся объектом культурного наследия регионального значения, сохраняет учебную функцию. В музыкальной школе обучают по предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Дети учатся вокалу, игре на фортепиано, струнных, народных, духовых и ударных инструментах.

В конце прошлого года Сергей Собянин открыл новое здание детской музыкальной школы имени Листа в районе Вешняки. Школа до этого занимала помещения общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, что было недостаточно для организации полноценных творческих занятий. Поэтому буквально в 25 метрах от учебного заведения началось строительство нового здания музыкальной школы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

2019/2020 учебный год педагоги и юные музыканты ДМШ имени Листа начали в новом трехэтажном здании площадью более 4,1 тысячи квадратных метров, что почти в четыре раза больше, чем они занимали в школе. Здание рассчитано на обучение 300 человек. Оборудованы классы теоретических занятий, классы занятий по музыкальной специальности, хоровой и оркестровый классы, большой и малый концертные залы, универсальный зал (зал хореографии) с раздевалками и душем, а также буфет на первом этаже.

Классы теоретических занятий оснащены интерактивным оборудованием, доской с нотным станом, магнитными стендами для размещения информации, музыкальными центрами, современными аудиосистемами. Оборудована студия звукозаписи с современным техническим оснащением, где могут записываться как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы. Для маломобильных граждан установлен лифт.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большой концертный зал рассчитан на 180 зрителей, в том числе пять мест предназначено для инвалидов-колясочников. Особой гордостью зала является большой концертный рояль "Блютнер". Помимо выступлений и репетиций музыкальных коллективов, в зале может проходить кинопоказ с использованием видеопроектора на экране размером 6х4 метра. Для проведения репетиций, собраний, экзаменов и других общешкольных мероприятий имеется малый зал на 60 человек. Он также может использоваться для проведения уроков по вокалу и для других дополнительных занятий.