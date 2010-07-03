Собянин открыл новое здание музыкальной школы им. Ф. Листа в Вешняках

15:09
Фото: classicalmusicnews.ru
Сергей Собянин открыл новое здание детской музыкальной школы им. Ф. Листа в районе Вешняки.
"Старая школа была маленькая, по-моему, 1 тысяча квадратных метров, а здесь – в четыре раза больше. Здесь свои залы – и маленький, и большой зал. Будете знаменитыми музыкантами? Теперь обязаны, с таким замечательным роялем. Поздравляю вас с новосельем", – сказал мэр, общаясь с учениками музыкальной школы.
В ходе посещения учебного заведения глава города осмотрел малый танцевальный зал, а также студию звукозаписи.
Школа № 402 ДМШ имени Листа занимала помещения общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, что было недостаточно для организации полноценных творческих занятий. Поэтому осенью 2015 года буквально в 25 метрах от учебного заведения началось строительство нового здания музыкальной школы. Строительство велось за счет бюджета города и завершилось в конце 2018 года.
Новый 2019/2020 учебный год педагоги и юные музыканты ДМШ имени Листа начали в новом трехэтажном здании площадью более 4,1 тысячи квадратных метров, что почти в четыре раза больше, чем они занимали в школе. Новое здание рассчитано на обучение 300 человек. Оборудованы классы теоретических занятий, классы занятий по музыкальной специальности, хоровой и оркестровый классы, большой и малый концертные залы, универсальный зал (зал хореографии) с раздевалками и душем, а также буфет на первом этаже.
Для маломобильных граждан установлен лифт. Классы теоретических занятий оснащены интерактивным оборудованием, доской с нотным станом, магнитными стендами для размещения информации, музыкальными центрами, современными аудиосистемами. Оборудована студия звукозаписи с современным техническим оснащением, где могут записываться как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы.
Большой концертный зал рассчитан на 180 зрителей, в том числе пять мест предназначено для инвалидов-колясочников. Особой гордостью зала является большой концертный рояль "Блютнер". Помимо выступлений и репетиций музыкальных коллективов, в зале может проходить кинопоказ с использованием видеопроектора на экране размером 6х4 метра. Для проведения репетиций, собраний, экзаменов и других общешкольных мероприятий имеется малый зал на 60 человек. Он также может использоваться для проведения уроков по вокалу и для других дополнительных занятий.
Ранее детская музыкальная школа имени Листа называлась ДМШ № 79. Ее история началась в 1974 году, когда на Косинской улице была открыта общеобразовательная школа полного дня № 402 при Академии Наук СССР. Ее директор Н. В. Миронов с радостью откликнулся на предложение открыть в школе филиал хоровой студии.
В ноябре 1974 года туда набрали первых педагогов и учащихся. В 1976 году работу музыкальных классов на базе школы № 402 возглавила Раиса Храковская. Занятия велись по программе ДМШ, включая такие дисциплины, как хор, сольфеджио, музыкальная литература. После проверки качества преподавания в музыкальных классах, идя навстречу инициативе педагогического коллектива и просьбам родителей предоставить детям возможность не только получить хорошие музыкальные навыки, но и документ о первоначальном музыкальном образовании государственного образца с правом поступления в музыкальные училища, в 1985 году было принято решение открыть Детскую музыкальную школу № 79. В 2012 году ДМШ присвоили имя величайшего пианиста XIX века Ференца Листа.
В 2015 году музыкальная школа вошла в состав Московской городской объединенной детской школы искусств "Кусково". Сегодня ДМШ имени Листа ведет обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам по фортепиано, хоровому пению, струнным, народным, духовым и ударным инструментам.
В школе работают 25 преподавателей и обучаются 283 учащихся, большинство (72 процента) – бесплатно на бюджетной основе. Учащиеся школы являются стипендиатами общественного фонда "Новые имена", а также фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума; часто выступают на известных концертных площадках Москвы.
Начиная с 2014 года правительство Москвы построило новые здания для четырех городских музыкальных школ: ДМШ имени Калинникова, ДШИ имени Стравинского, ДМШ имени Танеева и ДМШ имени Листа. Также завершилась масштабная реставрация исторических зданий знаменитой музыкальной школы имени Гнесиных и ДМШ имени Глиэра.
В 2018 году власти Москвы начали реализацию масштабного городского проекта "Искусство – детям", который предполагает комплексное обновление материально-технической базы всех детских школ искусств города. Отремонтированные здания школ искусств оснастят мебелью, другими предметами и техническими системами, необходимыми для организации учебного и творческого процессов.
Будут закуплены новые музыкальные инструменты и внедрен единый фирменный стиль оформления московских школ искусств. В настоящее время реализация проекта находится в завершающей стадии. В 2018–2019 годы был выполнен ремонт на 113 объектах, поставлено 22,4 тысячи комплектов специальной учебной мебели, 3,2 тысячи комплектов учебного и сценического оборудования, 5,35 тысячи музыкальных инструментов, в том числе более 800 роялей и фортепиано.
Для школ искусств, нуждающихся в дополнительных площадях для полноценной деятельности, проводится подбор подходящих помещений. Сегодня подобраны помещения для 12 учреждений, из которых переехали уже пять школ.
Московская городская система специализированного творческого образования детей и молодежи является крупнейшей в мире. Она охватывает школьные кружки творческой направленности, дома детского творчества, специализированные школы искусств и другие городские учреждения. В этих учреждениях занимаются более 500 тысяч детей всех возрастов. Из них около 100 тысяч детей обучаются в 152 учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры.
В их числе 140 детских школ искусств. Средний конкурс на обучение в учреждениях детского творческого образования – 3,2 человека на место. Более 70 процентов учащихся столичных школ искусств учатся бесплатно на бюджетной основе. Порядка 90 процентов детей поступают на обучение по предпрофессиональным программам.
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