В России продолжается конкурс грантов на соцпроекты "Молоды душой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Всероссийский грантовый конкурс поддержки социальных проектов "Молоды душой" проводится до 1 октября. Мероприятие осуществляется в рамках форума добровольцев-наставников "серебряных волонтеров".

Принять участие в конкурсе могут представители добровольческих, социально-ориентированных некоммерческих организаций, сотрудники государственных организаций, коммерческих компаний и других инициативных групп, развивающих "серебряное" добровольчество.

Предполагается, что конкурс привлечет внимание к волонтерскому движению людей старшего возраста. Торжественное награждение победителей состоится в Москве в период с 1 по 4 октября.

Конкурс организовали Ассоциация волонтерских центров и благотворительный фонд "Память поколений".

Ранее власти Москвы приняли решение о создании новой программы поддержки НКО и благотворительных фондов. Речь идет о конкурсе "Москва – добрый город", который предусматривает распределение грантов с учетом максимального охвата потенциальных благополучателей.