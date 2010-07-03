Конкурс грантов мэра Москвы выиграли 234 НКО

14:05
14:05
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Победителями конкурса грантов мэра Москвы стали 234 некоммерческие организации (НКО). Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Свои проекты на конкурс прислали 670 НКО. Из них девять заявок было отклонено.
"По итогам конкурса грантов мэра Москвы победителями стали 234 некоммерческие организации. В этом году заявки на конкурс грантов мэра Москвы принимались с 21 мая по 19 июня. За это время 670 НКО прислали свои проекты. Все поступившие заявки были проверены на соответствие формальным требованиям конкурса, девять заявок были отклонены. По итогу конкурса 187 проектов стали победителями в категории до 2,5 миллиона рублей. Еще 47 НКО получат до 700 тысяч рублей", – сказала Драгунова.
17 сентября состоится награждение победителей конкурса.
Участникам было предложено 10 номинаций на выбор. Больше всего победителей оказалось в номинациях "Благотворительность, милосердие и забота" (46 участников) и "Молодежь Москвы" (45 проектов).
В среду, 11 сентября, прошла форсайт-сессия, на которой собрались представители органов власти и руководители 20 столичных некоммерческих организаций (НКО). Обсуждались вопросы, связанные с поддержкой благотворительных фондов, НКО, социально ответственного бизнеса, социального волонтерства.
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