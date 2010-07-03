Власти Москвы поддержат благотворительные и волонтерские организации

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице прошла форсайт-сессия, которая собрала представителей органов власти и руководителей 20 столичных некоммерческих организаций (НКО). Обсуждались вопросы, связанные с поддержкой благотворительных фондов, НКО, социально ответственного бизнеса, социального волонтерства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день в городе существует два формата взаимодействия города и НКО: через госзаказ и различные субсидии (гранты). Однако многие НКО не включены в реестр.

По словам заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, в социальной сфере некоммерческий сектор должен быть представлен гораздо шире, чем сейчас.

"Мы хотим, чтобы в социальной сфере некоммерческий сектор был представлен гораздо шире, чем сейчас. Так тонко и детально проникать в каждую историю человека могут только благотворительные организации, волонтерское сообщество. Государство больше настроено на предоставление стандартного набора социальных услуг. Но в соцзащите необходима индивидуальная настройка под запрос конкретного человека", – приводятся в сообщении ее слова.

Отмечается, что было принято решение о создании новой программы поддержки НКО и благотворительных фондов. Речь идет о конкурсе "Москва – добрый город", который предусматривает распределение грантов с учетом максимального охвата потенциальных благополучателей.

Постановление о создании программы грантовой поддержки "Москва – добрый город" приняли на заседании президиума правительства столицы в начале сентября. Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей в год.

Грантовая поддержка будет выделяться на реализацию социальных проектов, которые отвечают нескольким критериям. Это индивидуальный подход в оказании социальной помощи – благополучатели должны получать помощь, которая необходима именно им.

НКО и благотворительные фонды должны сами идти к нуждающимся, чтобы помочь им. Также проекты должны объединять усилия некомерческих организаций, благотворительных фондов, волонтеров и городских служб в решении конкретных жизненных ситуаций благополучателей. Гранты будут выделять по итогам конкурса, организатором которого выступит департамент труда и социальной защиты населения.