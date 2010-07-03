Дома добрых дел стали доступнее для горожан

Авторы 19 долгосрочных социальных проектов получили современные офисы, чтобы помогать москвичам. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
НКО, отмеченные на конкурсе "Ваш дом для добрых дел", оказывают материальную помощь инвалидам, ищут работу для молодых мам и учат детей с ограниченными возможностями общаться со сверстниками.
Дома добрых дел находятся на первых этажах зданий во всех округах города. Там проходят лекции, курсы и мастер-классы. Ремонт и новую мебель в помещениях оплатило столичное правительство.
В каждом доме есть общие презентационные залы и игровые пространства. Здание на Аэродромной улице стало домом для шести НКО: региональной общественной организации инвалидов "Птица счастья", благотворительных фондов "Котодетки", "Дорога в жизнь", "Подари солнечный свет", некоммерческого партнерства "Содружество" и общественного фонда "Феликс".
В конце февраля Сергей Собянин поздравил работников некоммерческих организаций с профессиональным праздником. Он также осмотрел столичный флагманский коворкинг-центр НКО, который открылся на Рязанском проспекте.
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