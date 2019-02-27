Собянин поздравил работников некоммерческих организаций с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Сергей Собянин осмотрел столичный флагманский коворкинг-центр НКО, который недавно открылся на Рязанском проспекте. Его визит был привязан к Всемирному дню некоммерческих организаций, который во многих странах отмечают 27 февраля.

Мэр поздравил работников некоммерческих организаций с "профессиональным" праздником и пригласил пользоваться возможностями, которые открывает партнерство с правительством Москвы.

"День некоммерческих организаций для Москвы – это действительно праздник, потому что нигде, ни в одном городе нашей страны, да я думаю, и во многих европейских городах вряд ли найдется такое количество некоммерческих организаций, такое количество неравнодушных людей, которые занимаются практически всеми социальными направлениями: культурой, благотворительностью и оказанием содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; защитой животных, экологией, памятников архитектуры и так далее", – сказал Собянин.

Флагманский коворкинг-центр на Рязанском проспекте – самая большая площадка для НКО. За четыре месяца работы его услугами воспользовались тысячи представителей НКО. Центр расположен в трехэтажном здании 1937 года постройки, которое было отремонтировано и приспособлено для современного использования.

В здании площадью 2,4 тысячи "квадратов" создано комфортное пространство для работы, организации деловых встреч, обучения и проведения различных мероприятий. К услугам пользователей коворкинг-центра – конференц-зал трансформер, концертный и презентационный залы с мультимедийным оборудованием, рабочие кабинеты, зона ресепшн, игровое пространство для детей и кафе.

Здание полностью приспособлено для доступа маломобильных граждан: имеются пандусы, лифты, широкие дверные проемы, места для инвалидов в концертном зале. Организована яркая и удобная навигация. С ноября 2018 г. рабочим пространством флагманского коворкинг-центра уже воспользовались более восьми тысяч представителей НКО. Проведено более 100 мероприятий. Более 500 представителей НКО получили консультационную помощь.