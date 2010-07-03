В Москве приняли программу грантовой поддержки социальных проектов НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице реализуют новую программу грантовой поддержки социальных проектов НКО и благотворительных фондов "Москва – добрый город". Соответствующее постановление приняли на заседании президиума правительства Москвы. Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей в год.

Грантовая поддержка будет выделяться на реализацию социальных проектов, которые отвечают нескольким критериям. Это индивидуальный подход в оказании социальной помощи – благополучатели должны получать помощь, которая необходима именно им.

Проактивность – НКО и благотворительные фонды должны сами идти к нуждающимся, чтобы помочь им.

Также проекты должны объединять усилия НКО, благотворительных фондов, волонтеров и городских служб в решении конкретных жизненных ситуаций благополучателей.

Использование новых технологических решений – информационные системы накапливают данные о горожанах, а искусственный интеллект мониторит ситуацию, сигнализируя о том, что конкретная семья может нуждаться в помощи.

Кроме того, столичное правительство будет предоставлять горожанам информацию о проектах НКО и благотворительных фондов и в то же время помогать НКО выходить к москвичам.

Гранты будут выделять по итогам конкурса, организатором которого выступит департамент труда и социальной защиты населения.

В конкурсе будут следующие тематические блоки: люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми; лица, исключенные из социума; проекты продвижения системного волонтерства; проекты развития культуры благотворительности и взаимопомощи; проекты по профилактике социально опасных заболеваний, развитие и популяризация здорового образа жизни; проекты создания и продвижения "базы знаний" негосударственной системы помощи людям.

В конкурсе "Москва – добрый город" представят номинации: "Подмени меня на время", "Самостоятельная жизнь", "Необыкновенные дети", "Не такие", "Инклюзивные клубы", "Искусство преодолевать", "Территория заботы", "В деле", "Дела семейные", "Приемная семья", "Свои чужие дети", "Подростковый возраст", "Люди улиц", "Освободился. Как жить дальше?", "Серебряные волонтеры", "Волонтеры", "Всегда рядом", "Доноры", "Добрый город", "Территория здоровья", "Люди людям", "Обогащение идеями".

Предусмотрены "малые" гранты до 500 тысячи рублей – для стартапов в социальной сфере с опытом работы до одного года и небольшим числом благополучателей; для НКО и фондов с опытом работы более двух лет, чей вклад или объем привлеченных средств составит пять процентов бюджета проекта, – от 500 тысяч до пяти миллионов рублей; "большие" – свыше пяти миллионов рублей – для НКО и фондов с опытом работы более трех лет, чей вклад привлеченных средств составит 10 процентов бюджета проекта.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает некоммерческим организациям заниматься профилактикой абортов. Такой вид деятельности был признан общественно полезным.

Данное постановление вступит в силу 1 января 2020 года. В кабмине посчитали, что некоммерческие организации, которые поддерживают беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогут получать дополнительные субсидии. Также повысится их статус.