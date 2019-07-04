Когда не на что даже есть. Как женщин с детьми спасают в московском приюте

Отчаявшиеся мамы и беременные женщины, попавшие в безвыходную ситуацию, находят приют в центре Москвы. Жительницы столичного "Дома для мамы" рассказали нам свои истории.

Дети Марвы и дочки Лилии с любимыми игрушками в "Доме для мамы". Фото: Москва 24/Мария Шустрова

Смуглые мальчик и девочка лет четырех и пяти сидят на диване в обнимку с двумя сестрами-ровесницами. Все четверо смотрят на планшете мультик на английском языке и иногда с интересом поглядывают на меня.

"Как же вы понимаете, о чем там говорится?" – спрашиваю.

"Ну а как же! Самое главное нам понятно. "Беби" значит "малыш", а "мом" – это мама", – отвечают сестрички.

А кучерявые брат и сестра – улыбаются, подмигивают и что-то болтают на непонятном мне языке. В этом году в московском кризисном центре для женщин "Дом для мамы" поселились необычные гости – Марва из Судана с сыном и дочкой.

Марва

Женщина рассказала Москве 24, что оказалась в России из-за обмана. Она мечтала переехать с детьми жить в Евросоюз. Но мужчина, которому Марва доверилась, вывез их в Россию и бросил в аэропорту без документов. Словно случайно, ее с маленькими детьми нашел еще один суданец. Он тоже пообещал ей счастливую жизнь в ЕС, но вместо этого отвез женщину с сыном и дочкой в квартиру в Твери и полгода вымогал у них деньги.

К счастью, в апреле этого года нашлись неравнодушные люди, помогли сбежать в Москву и направили Марву в кризисный центр "Дом для мамы". Здесь женщина с детьми нашли крышу над головой, их обеспечили всем необходимым. Разговаривать с Марвой непросто из-за языкового барьера. По-английски и по-русски она практически ничего не понимает, говорит только на арабском. На помощь нам пришли жесты, голосовой переводчик на телефоне и одна из мам-обитательниц приюта.



Как пояснила руководитель "Дома" Мария Студеникина, сотрудники центра приютили женщину с детьми, несмотря на отсутствие российского гражданства. И обратились за помощью в посольство Судана. Оказалось, что дома у нее богатые родственники, а один дядя живет в Швейцарии. Почему она так стремилась уехать с детьми в ЕС, порвав все связи с семьей, Марва не говорит. Но, по словам Марии Студеникиной, женщина теперь хочет вернуться домой.



Марва говорит, что ей понравилось в России. Ее детям здесь тоже хорошо. В "Доме для мамы" они нашли себе друзей. Незнание языка для них не помеха – малыши понимают друг друга без слов.

Вход в здание кризисного центра для женщин "Дом для мамы". Фото: Москва 24/Мария Шустрова

Когда идти больше некуда

"Дом для мамы" – один из многих проектов православной службы помощи. Кризисный центр расположен в небольшом трехэтажном здании в центре столицы. Здесь находят приют беременные женщины и мамы с детьми, которым больше некуда идти. У них нет ни жилья, ни работы, ни даже денег на еду. В центре помогают всем, вне зависимости от гражданства, прописки и наличия судимости. На сегодняшний день Церковью в России открыто 64 таких "Дома".

"За почти восемь лет работы здесь получили помощь более 250 женщин и около 260 детей. И это только те, кто жил в приюте. А всего более восьми тысяч человек получили здесь юридическую, психологическую поддержку и гуманитарную помощь", – рассказывает Москве 24 Мария Студеникина.

Она уточнила, что для каждой поступившей в центр женщины разрабатывается план реабилитации. В зависимости от него, гостья может прожить в приюте от нескольких дней до нескольких месяцев. Здесь беременных женщин и мам с детьми кормят, обеспечивают всем необходимым, помогают им встать на ноги. Все мамочки даже могут получить в кризисном центре новую профессию – мастера педикюра и маникюра, парикмахера, флориста, швеи.

Женщинам ищут жилье, трудоустраивают, если надо. "Мы поддерживаем связь со всеми нашими выпускницами. Одна из них приезжает к нам в гости на машине. Конечно, хочется, чтобы в итоге у всех все так наладилось. Некоторые после реабилитации вышли замуж, живут самостоятельно. Порой мамочки уезжают жить далеко от Москвы, но мы с ними созваниваемся, общаемся по видеосвязи", – улыбается руководитель "Дома".

Правда, бывают и неудачи. За всю историю московского центра лишь дважды женщины в итоге отказывались от детей. Мария Студеникина считает, что это случилось потому, что сотрудники центра не успели поработать с женщинами. Так, одна из них поступила в приют в пятницу вечером, когда основной персонал уже ушел домой.

"Да, в итоге она оставила ребенка, но, слава богу, не на улице, не в помойке, а у нас. Мы просто не успели с ней поработать из-за позднего времени", – вспоминает Мария Студеникина.

Сейчас в приюте живут пять беременных женщин и четыре мамы с шестью ребятами. Есть даже одно свободное место. Если в центре не оказывается вакантных коек, мамам предлагают отправиться в "Дом" православной службы помощи в другом городе.

"Но не всем нужен приют. Некоторым женщинам, стоящим перед выбором родить, сделать аборт или отказаться от ребенка, достаточно психологической поддержки, совета. А кому-то – самого необходимого – кроватки, подгузников, одежды для ребенка и еды, чтобы выжить. Ситуация, когда женщине не на что есть, особенно характерна для регионов. Порой пачка гречки и теплые сапоги могут спасти жизнь ребенку. Мы помогаем в зависимости от ситуации", – говорит руководитель приюта.

Она добавила, что центр существует за счет пожертвований и государственных грантов.

Мастерская в приюте "Дом для мамы", в которой женщины получают новую профессию. Фото: Москва 24/Мария Шустрова

Света

С середины мая в "Доме" живет 25-летняя Света. Сама она родом из Минеральных Вод, но вот уже пять лет, как она переселилась в Москву. Женщина долгое время работала в банке, там встретила молодого человека. Но как только она забеременела, отношения с возлюбленным перестали складываться.

"Он меня содержал, мы вместе жили, но на последнем месяце беременности разошлись. Я не планировала самостоятельную жизнь, из-за большого срока перестала работать. Так получилось, что после расставания мне негде было жить и некуда идти. А отец ребенка дистанцировался, не захотел помогать", – делится Света.

С родителями она давно не поддерживает связь, поэтому в родной город не поехала. К счастью, нашлись люди, которые посоветовали беременной женщине обратиться в "Дом для мамы". А всего несколько дней назад на свет появилась маленькая Дарина.





Светлана подопечная "Дома для мамы" С самого начала я ни минуты не сомневалась, что оставлю дочку и мы будем жить вместе. Ни за что от нее бы не отказалась. Я считаю, что Бог распоряжается жизнью. Я благодарна родителям за то, что родилась. И захотела подарить жизнь своей девочке.

Она отметила, что, конечно, проще было бы отказаться от ребенка, в одиночку женщина смогла бы выжить. "Но для меня такой поступок неприемлем. В итоге все сложилось, мы не на улице, а в тепле и уюте, у нас есть все необходимое. Нам помогают", – подчеркнула молодая мать.

В течение месяца она планирует вернуться с дочкой в Минеральные Воды. Пока неясно, сложатся ли отношения с родителями, но сотрудники "Дома для мамы" ни на минуту не оставят молодую маму с девочкой без поддержки.

"Адвокат меня отговаривает, но я не хочу подавать в суд на отца дочки, чтобы принудить его платить алименты. Он говорил мне ужасные вещи. Что готов пойти работать на мизерную зарплату или вообще уволиться, лишь бы мы с Дариной от него ничего не получили. Он готов на все, лишь бы нам было плохо. Не хочу с ним связываться. Я сама встану на ноги и обеспечу себя и ребенка", – заверила Света.

Все время, пока мы беседуем, детки постарше бегают проверить Дарину. Они с трепетом присматривают за крошкой, помогают новоиспеченной маме. "Для меня важно, что нас тут много. Раньше я чувствовала отчаяние, одиночество. А когда узнала, что не одна такая, что выход есть, стало намного лучше", – констатирует Света.

Прачечная в кризисном центре для женщин "Дом для мамы". Фото: Москва 24/Мария Шустрова

Лилия

Еще одна обитательница кризисного центра – 34-летняя Лилия. Она с двумя дочками (на фото – рядом с детьми Марвы) живет в приюте с конца декабря 2018 года – дольше, чем остальные мамы. Старшей девочке – Насте – шесть лет, а младшей Саше – четыре.

"Я из Ставропольского края. В Москве живу уже седьмой год. Раньше я была замужем, но после рождения первой девочки мы с мужем решили пожить отдельно. Тогда у меня были сбережения, плюс работала из дома. Но я встретила другого мужчину. И родила от него вторую дочку. С супругом после этого окончательно развелись. Расставание было очень тяжелым", – вспоминает Лилия.

Она уточнила, что сейчас бывший муж помогает, платит алименты на старшую девочку. А отец младшей дочери не принимает в ее жизни никакого участия. Более того, отношения у женщины с ним не сложились, и о том, что у него появился ребенок, он узнал уже после его рождения.

С появлением второй крохи работать стало невозможно – все время уходило на уход за детьми. В какой-то момент у Лилии и девочек не оказалось ни жилья, ни средств к существованию. Мама впала в глубокую депрессию.





Лилия подопечная "Дома для мамы" Я даже не знала, что есть такой приют, где дают женщине возможность прийти в себя, пройти реабилитацию. Нам буквально прохожий на улице посоветовал "Дом для мамы". Но мне не верилось, что все по-настоящему. Были мысли, что никому мы не нужны со своими проблемами. Но здесь нас встретили, накормили, чаем напоили и заселили. Здесь к нам неравнодушны.

Она надеется переехать в новое жилье с дочками к осени. К этому же времени планирует снова устроиться на удаленную работу. Кроме того, Лилия налаживает общение с бывшим мужем после трех лет тишины. Пусть они и не сойдутся вновь, но дочку будут растить вместе.

"Ведь это так важно, чтобы ребенок знал, что у него есть не только мама, но и папа", – заключила она.