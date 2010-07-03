НКО будут заниматься профилактикой абортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает некоммерческим организациям заниматься профилактикой абортов. Такой вид деятельности был признан общественно-полезным, сообщают "Известия".

Данное постановление вступит в силу 1 января 2020 года. В кабмине посчитали, что некоммерческие организации, которые поддерживают беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогут получать дополнительные субсидии. Также повысится их статус.

В сопроводительных документах к постановлению говорится, что некоторым субъектам РФ нужно будет внести изменения в действующие госпрограммы и правила предоставления субсидий социально ориентированным НКО.

Ранее сообщалось, что в России в текущем году появится 50 новых центров защиты материнства. Также планируется открыть 13 новых приютов для женщин с детьми, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, на территории России работают 160 центров гуманитарной помощи для беременных женщин. Там можно получить продукты, одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи.

