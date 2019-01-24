РПЦ откроет 50 новых центров защиты материнства до конца года

В России в текущем году появится 50 новых центров защиты материнства. Также планируется открыть 13 новых приютов для женщин с детьми, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Кроме того, 72 проекта смогут расширить уже существующую деятельность по защите жизни и профилактике абортов", – приводит слова патриарха РИА Новости.
Патриарх отметил, что на территории России работают 160 центров гуманитарной помощи для беременных женщин. Там можно получить продукты, одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи.
По словам патриарха, за последние три года в приютах получили помощь более трех тысяч семей.
Ранее сообщалось, что в России на 30 процентов сократилось число абортов за последние пять лет. Как сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, этого удалось добиться благодаря совместной работе с общественными организациями и работе центров по психологическому консультированию.
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