РПЦ откроет 50 новых центров защиты материнства до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России в текущем году появится 50 новых центров защиты материнства. Также планируется открыть 13 новых приютов для женщин с детьми, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Кроме того, 72 проекта смогут расширить уже существующую деятельность по защите жизни и профилактике абортов", – приводит слова патриарха РИА Новости.

Патриарх отметил, что на территории России работают 160 центров гуманитарной помощи для беременных женщин. Там можно получить продукты, одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи.

По словам патриарха, за последние три года в приютах получили помощь более трех тысяч семей.

Ранее сообщалось, что в России на 30 процентов сократилось число абортов за последние пять лет. Как сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, этого удалось добиться благодаря совместной работе с общественными организациями и работе центров по психологическому консультированию.