Путин поручил правительству помочь отремонтировать региональные школы искусств

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил правительству помочь привести в порядок и отремонтировать школы искусств в регионах. Об этом глава государства заявил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.
По словам президента, в городе сейчас активно развивается сеть детских, технических и инженерных кружков и центров. Путин отметил, что такому же примеру должны последовать и помещения для занятий музыкой, живописью и другими видами творчества.
"Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто не пригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок. Регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность", – заявил Путин.
В 2018 году власти Москвы начали реализацию масштабного городского проекта "Искусство – детям", который предполагает комплексное обновление материально-технической базы всех детских школ искусств города. Отремонтированные здания школ искусств оснастят мебелью, другими предметами и техническими системами, необходимыми для организации учебного и творческого процессов.
В 2018–2019 годы был выполнен ремонт на 113 объектах, поставлено 22,4 тысячи комплектов специальной учебной мебели, 3,2 тысячи комплектов учебного и сценического оборудования, 5,35 тысячи музыкальных инструментов, в том числе более 800 роялей и фортепиано. Для школ искусств, нуждающихся в дополнительных площадях для полноценной деятельности, проводится подбор подходящих помещений.
Предполагается, что до конца 2021 года специалисты отремонтируют 182 объекта, из которых уже 114 помещений приведены в порядок. Также по программе закуплено 22,4 тысячи комплектов учебной мебели, 5 тысяч 352 единиц музыкальных инструментов и 3 тысяч 100 единиц технологического оборудования.
Московская городская система специализированного творческого образования детей и молодежи является крупнейшей в мире. Она охватывает школьные кружки творческой направленности, дома детского творчества, специализированные школы искусств и другие городские учреждения.
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