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15:11

Собянин осмотрел отремонтированное здание детской школы искусств имени Рихтера

мэр Москвы Сергей Собянин образование Мой район

15:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детскую школу искусств (ДШИ) имени Рихтера на Каширском шоссе отремонтировали в рамках программы "Искусство – детям". В среду, 24 апреля, образовательное учреждение осмотрел Сергей Собянин.

В школе был проведен комплексный ремонт, установлена новая специальная мебель, а также закуплено 30 единиц музыкальных инструментов.

"Большую программу "Искусство – детям" реализуем в Москве для того, чтобы обновить материальную базу школ. Она не везде хорошая, к сожалению. Всерьез взялись за эту работу. Треть школ уже обновлено: и дизайн, и ремонт, новые рояли, новые скрипки, новое музыкальное оборудование, мебель новая. И самое главное, что педагогам мы стараемся повышать зарплату. Конечно, хочется еще больше: гранты чтобы были, чтобы была заинтересованность с вами заниматься. В ближайшее время примем еще решение о повышении стоимости ваших грантов и финансирования музыкальных школ", – рассказал мэр.

Проект реализуется с 2018 года. Его цель – комплексное обновление материально-технической базы учреждений. Речь идет о ремонте зданий школ искусств, а также об оснащении учебных заведений всем необходимым для организации учебного и творческого процесса.

В трехэтажном здании ДШИ имени Рихтера обновили фасад, смонтировали звукоизоляционный потолок, заменили окна и двери на современные акустические. Установлены настенные 3D-панели DEKOTECH в концертном зале. На стены учебных классов нанесли инновационную краску с магнитирующими свойствами. Закуплены 30 новых музыкальных инструментов, в том числе концертный рояль, 15 фортепьяно, цифровое пианино, два аккордеона, баян, арфа и другое.

Здание было построено в 1975 году. Общая площадь помещений – 3 тысячи квадратных метров, в том числе 40 учебных кабинетов и 3 концертных зала.

В школе работает музыкальное отделение, где дети обучаются в классах фортепиано, скрипки, виолончели, арфы, баяна, аккордеона, домры, вокала, флейты, кларнета, саксофона, трубы, тромбона, валторны, ударных инструментов. Для детей от трех лет работают платные внебюджетные студии эстетического развития. Сегодня в школе обучаются 1 428 человек.

Собянин осмотрел здание детской школы искусств имени Рихтера

мэр Москвы Сергей Собянин образование Мой район

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