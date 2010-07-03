Мединский поддержал расширение формата музыкальных школ в Москве

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Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал расширение формата музыкальных школ и школ искусств в столице, сообщает Агентство "Москва".

Выступая на IV Московском культурном форуме, глава ведомства призвал сохранить расширенную систему предпрофподготовки музыкантов, которой обучают в специализированных музыкальных школах.

Также Мединский предложил привлекать в музыкальные школы страны больше людей.

Министр привел в пример Лондонский симфонический оркестр, в котором "каждый второй музыкант из СССР". По словам Мединского, "в этом есть наша большая гордость, но в этом есть и наша большая беда", поскольку эти музыканты выступают за рубежом.

Московский культурный форум работает с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". Посетителей ждут около 100 театральных событий, почти 50 дискуссий и более 30 мастер-классов. Вход на форум свободный.

Ранее Сергей Собянин, выступая на форуме, заявил, что практически все учреждения культуры Москвы находятся в шаговой доступности для жителей города.