Собянин рассказал о шаговой доступности учреждений культуры в столице

Практически все учреждения культуры Москвы находятся в шаговой доступности для жителей города, заявил Сергей Собянин на IV Московском культурном форуме.
"Мы привыкли думать, что вся культура сосредоточена где-то в районе улицы Тверская. На самом деле наши культурные учреждения, а их огромное количество – больше десятка тысяч, разбросаны по всему городу", – отметил мэр.
Собянин назвал важной задачей делать шаги навстречу горожанам для того, чтобы не позволить культуре "закрыться в стенах своих учреждений", чтобы она шла в том числе в спальные районы, где проживает большинство москвичей.
"Наш город весь соткан из нитей культуры, переплетен этими нитями, вне культурного контекста сложно представить наш любимый город", – подчеркнул мэр, поздравив всех с Днем культуры и Всемирным днем театра.
В качестве примера того, что культура столицы вышла из учреждений на улицы и в общественные пространства, Собянин привел в пример московские фестивали, которые "сегодня можно назвать события мирового уровня".
Мэр поблагодарил театры и работников культуры, которые "с каждым годом принимают все большее участие на наших фестивальных площадках".
Форум проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" с 22 по 25 марта. В рамках него пройдет около 100 театральных событий, почти 50 дискуссий, более 30 мастер-классов.
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