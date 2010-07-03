Собянин открыл детскую музыкальную школу имени Глиэра после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта историческое здание детской музыкальной школы имени Р. Глиэра на Большой Якиманке.

"Сложно всегда заходить в такие старые здания, приспосабливать, делать современными, но тем не менее, как и обещали, по программе "Искусство - детям" двигаемся. Сегодня уже 114 зданий музыкальных школ, школ искусств отремонтированы, оснащены новым оборудованием. Программа развивается", - сказал мэр Москвы.

Он поздравил педагогов и учащихся школы с новосельем и наступающим Днем знаний.

Между тем власти Москвы решили увеличить гранты педагогам школ искусств со 140 тысяч до 170 тысяч рублей в год. Отмечается, что в таких школах работает около шести тысяч преподавателей, концертмейстеров, воспитателей и других педагогических работников. 20 процентов из них носят звания заслуженных и народных деятелей СССР и России.

Детская музыкальная школа имени Глиэра основана в 1933 году. Имя Рейнгольда Морицевича Глиэра (1875–1956) ей присвоили в 1993 году. В 1982 году в ней открыли класс-музей, посвященный творчеству композитора.

Историческое здание, построенное в начале XX века по проекту архитектора Александра Никифорова и сегодня являющееся объектом культурного наследия регионального значения, сохраняет учебную функцию. Изначально здесь размещалось Второе Московское городское казенное училище, затем другие учебные заведения.

Долгие годы школа сосуществовала в одном здании с дирижерско-хоровым отделением училища имени Октябрьской революции. Многие педагоги совмещали преподавание в школе и училище.

Во время Великой Отечественной войны школу закрыли, но в 1944 году она приняла первых учеников, вернувшихся из эвакуации. В школе преподавали многие выдающиеся музыканты: виолончелист Роман Сапожников, пианисты Генрих Нейгауз и Самуил Оксер, скрипач Абрам Ямпольский, трубач Иван Василевский, флейтист Владимир Цыбин и другие.

За 80 лет в школе получили музыкальное образование тысячи учеников. Среди выпускников школы народные артисты России Валерий Халилов, Виктор Елисеев, Вячеслав Добрынин и Елена Соловей, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, актер Павел Смеян.

В музыкальной школе обучают по предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Дети учатся вокалу, игре на фортепиано, струнных, народных, духовых и ударных инструментах.

В школе работают 44 преподавателя. Учащиеся ДМШ имени Глиэра регулярно становятся лауреатами международных и всероссийских конкурсов. За последние три года учащиеся школы приняли участие в 130 различных концертных мероприятиях.

В июне 2018 года в школе начали капитальный ремонт. В это время занятия проводились в помещениях библиотеки "Дом Лосева", ДМШ имени Стасова и МГИМ имени Шнитке.

Был восстановлен исторический фасад здания, усилен фундамент, полностью заменена крыша, воссозданы оконные блоки, заменены все двери и напольное покрытие. Проложены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, заменены системы кондиционирования и канализации.

Проведены перепланировка и внутренняя отделка помещений, отремонтированы кабинеты. В них установлены звукопоглощающие панели. По программе "Искусство – детям" для школы закупили один концертный и три кабинетных рояля, девять фортепьяно, один концертный ксилофон, две ударные установки, четыре духовых инструмента, звукотехническое оборудование.

В апреле Собянин осмотрел отремонтированное здание детской школы искусств имени Рихтера на Каширском шоссе. Там установили новую специальную мебель, а также закупили 30 единиц музыкальных инструментов.

В школе работает музыкальное отделение, где дети обучаются в классах фортепиано, скрипки, виолончели, арфы, баяна, аккордеона, домры, вокала, флейты, кларнета, саксофона, трубы, тромбона, валторны, ударных инструментов. Для детей от трех лет работают платные внебюджетные студии эстетического развития. Сегодня в школе обучаются 1 428 человек.

Проект "Искусство – детям" является одной из важнейших составных частей городской программы "Мой район". В 2018–2019 годах был выполнен ремонт на 113 объектах, поставлено 22 тысячи комплектов специальной учебной мебели, 3188 комплектов учебного и сценического оборудования, 5249 музыкальных инструментов, в том числе 805 роялей и фортепиано. Новые здания подобраны для 12 школ, которые в настоящее время работают в плохо приспособленных помещениях