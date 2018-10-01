Около 60 школ искусств и музыкальных школ реконструируют в 2018 году

01 октября 2018, 14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин осмотрел итоги комплексного ремонта Московского государственного колледжа музыкального исполнительского искусства имени Шопена, который провели в рамках проекта "Искусство – детям". Вместе с мэром колледж посетил народный артист СССР Владимир Спиваков.
Собянин отметил, что программа "Искусство – детям" является беспрецедентной программой по модернизации столичных школ искусств, музыкальных школ: более 200 зданий, в которых проводится комплексный текущий, капитальный ремонты, обновление оборудования, подыскиваются новые здания.
"Первый шаг сделан в этом году – около 60 зданий комплексно будут отреконструированы, оснащены первоклассным оборудованием", – сообщил мэр Москвы.
Также Сергей Собянин отметил успехи учащихся московских школ искусств, подчеркнув, что и до модернизации учебных заведений их выпускники показывали высокие результаты.
В рамках проекта "Искусство – детям" в здании колледжа восстановили фасад и частично заменили кровлю, полностью заменили систему отопления, горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования и канализации, установили новые окна и двери, положили новое напольное покрытие и установили звукопоглощающие панели в учебных кабинетах.
Кроме того, для колледжа были закуплены новые музыкальные инструменты и оборудование (рояли, фортепьяно, виолончели и многое другое). Также была проведена комплексная работа по благоустройству прилегающей территории.
Московская городская система специализированного творческого образования детей и молодежи является крупнейшей в мире. Она охватывает школьные кружки творческой направленности, дома детского творчества, специализированные школы искусств и другие городские учреждения.
В этих учреждениях занимается более 500 тысяч детей всех возрастов. Воспитанники школ искусств Москвы регулярно становятся победителями престижных всероссийских и международных творческих конкурсов, а после окончания школы продолжают свое образование в вузах и колледжах художественной направленности.
В рамках проекта "Искусство – детям" запланировано выполнить комплексный текущий ремонт 149 зданий и благоустроить прилегающую к ним территорию, провести капитальный ремонт 21 здания, подобрать 20 новых помещений для школ искусств.
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