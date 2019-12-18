Профессиональный вызов. Каким станет Дворец пионеров после реставрации

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Реставрацию Дворца пионеров планируется завершить в 2023 году. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, когда работы завершатся, Дворец станет лучшим в России и мире детским центром дополнительного образования, науки, искусства и спорта. Реставрацией займется ведущее российское бюро Kleinewelt Architekten.

"Работы будут проводиться максимально деликатно и не помешают образовательному процессу. И поскольку Дворец пионеров носит статус объекта культурного наследия, то все работы по его реставрации будут идти при участии специалистов столичного департамента культурного наследия", – уточнил Кузнецов.

Главный архитектор отметил, что перед архитекторами стояла задача провести работы максимально бережно, сохранив во Дворце все самое лучшее и создав безопасные условия для занятий детей и взрослых.

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Во Дворце создадут современные лаборатории и мастерские, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, а также необходимые условия для инклюзивного обучения. Прилегающую территорию парка благоустроят.

Кузнецов добавил, что для авторов концепции работа над этим проектом является личной историей. Он пояснил, что в детстве сооснователи бюро Kleinewelt Architekten Сергей и Николай Переслегины занимались в кружках во Дворце пионеров.

В настоящее время подрядными организациями ведутся проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы.

Дворец пионеров был открыт на Воробьевых горах в 1961 году. Авторами памятника архитектуры советского модернизма являются Феликс Новиков и Владимир Кубасов. Сегодня это часть образовательного комплекса "Воробьевы горы" – крупнейшего в России учреждения дополнительного образования. Помимо Дворца пионеров, в комплекс входят 10 центров допобразования. В студиях, мастерских и спортивных залах занимается более 40 тысяч детей по 700 обучающим программам.

Концепцию архитектурной реставрации обсуждали 17 декабря на заседании управляющего совета. В нем приняли участие члены специальной рабочей группы по реставрации и развитию Московского Дворца пионеров. В ее состав вошли педагоги Дворца, родители, чьи дети занимаются там, а также общественные деятели и депутаты Мосгордумы.

