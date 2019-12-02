В киноцентре "Соловей" прошел последний сеанс

Киноцентр "Соловей" закрылся навсегда. Последний сеанс прошел 1 декабря, фильмом-прощанием стал "Великий диктатор" Чарли Чаплина. Примечательно, что с этой ленты в 1989 году началась история кинотеатра. За 30 лет киноцентр провел 325168 сеансов. Москва 24 собрала все самое интересное о культовом месте.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Соловей" открылся 31 марта 1989 года. Здание в стиле советского модернизма выполнено по проекту архитекторов Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера. Для первого и последнего сеанса выбрана одна и та же картина – "Великий диктатор" Чарли Чаплина. Завершающий сеанс прошел 1 декабря в 20:20, вход на него был бесплатным, люди приходили за несколько часов и выстраивались в очереди, чтобы попрощаться с "Соловьем".

Москвичи-киноманы пишут трогательные признания в любви любимому кинотеатру в соцсетях. Прощальными посланиями исписаны и стены внутри киноцентра, они появились в последние дни работы "Соловья". Москвичи водили хороводы вокруг кинотеатра, фотографировали здание на память и просто приходили посидеть внутри.

В день закрытия в киноцентре продавали газету "Правда" 1989 года. В номере писали о том, что в Москве появился новый киноцентр. Последний показ прошел в трех залах – первом, третьем и седьмом. Как сообщает ТАСС, после сеанса зрители расходились медленно и неохотно, многие подходили к сотрудникам, кассирам и благодарили их за работу.

Первое название "Соловья" – киноцентр на Красной Пресне, так кинотеатр назывался до 2011 года. Долгое время здесь находились фондовые хранилища Музея кино и залы для выставок, но в начале двухтысячных Музей закрылся. С 2013 года в "Соловье" открыто 24 зала, в том числе и для показа фильмов в формате 3D со специальной оптикой.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

У здания уже работает техника и подготавливает его к сносу. На месте киноцентра построят гостиницу с культурно-досуговым центром, разрешение на строительство столичные власти выдали в 2018 году. Кинотеатру в новом комплексе место тоже найдется – планируется оборудовать кинозалы.

Вопрос о признании киноцентра "Соловей" на Красной Пресне объектом культурного наследия планировалось обсудить на Общественном совете при Мосгорнаследии. Однако профильные комиссии объявили, что здание нельзя признать объектом культурного наследия, так как оно для этого слишком молодо. По закону объекту должно быть не менее 40 лет, киноцентру на Красной Пресне еще только 30.

Киноцентр работал по так называемой Парижской системе: фильмы в нем показывают, пока на них приходят зрители, даже если в зале один человек. А значит, репертуар кинотеатра формируется с учетом предпочтений кинозрителей.

"Соловей" поставил и держал более 195 рекордов по продолжительности проката фильмов, самыми длительными из которых были прокат "Амели" (фильм показывали в течение 37 месяцев) и ленты Паоло Соррентино "Великая красота". Картина продержалась в афише 74 месяца!

Ежедневно в залах киноцентра показывали до 50 фильмов.

Киноцентр на Красной Пресне оставался одним из последних независимых кинотеатров России, не входящим ни в одну сеть.

Раньше в этом же здании располагались ночные клубы "Инфинити" и "Бархат", которые в свое время входили в десятку самых больших клубов Москвы. После их закрытия территории были переоборудованы под новые залы.

Самые часто фотографируемые туалеты находятся в "Соловье". По крайней мере, так считают сотрудники кинотеатра.

Стены коридоров киноцентра украшают тысячи коллажей из известных кинолент.

В 2009 году здесь проходил 31-й Московский Международный кинофестиваль.

В "Соловье" три года подряд проводился Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" под девизом "Доброе кино возвращается".

Далеко не все выходящие в прокат блокбастеры показывали в "Соловье". В киноцентре это объясняли просто: "Наша система рекомендаций хорошего кино".

Концепция киноцентра на Красной Пресне – особая выборка фильмов и гибкая ценовая политика – сохранится. Репертуар "Соловья" покажут в сети кинотеатров "Каро". Фильмы из репертуара киноцентра можно будет увидеть в четырех кинотеатрах сети, основной площадкой для специальной программы выбран кинотеатр "Октябрь". Цены на эти сеансы будут привычны для завсегдатаев "Соловья".

