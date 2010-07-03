Репертуар "Соловья" после закрытия будут показывать на базе кинотеатров "Каро"

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Сеть кинотеатров "Каро" и киноцентр "Соловей" заключили соглашение о сотрудничестве. Планируется перенести репертуар и ценовую политику "Соловья" в четыре кинотеатра сети "Каро", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сети.

"Сеть кинотеатров нового поколения "Каро" и киноцентр "Соловей" подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества запланирована совместная работа по формированию специальной репертуарной программы с соблюдением ценовой политики "Соловья". Программа будет представлена в кинотеатрах "Каро", основной площадкой коллаборации станет киноцентр "Октябрь", – сообщили агентству.

Соглашение заключено с целью сохранить уникальную концепцию "Соловья" на базе "Каро".

Ранее стало известно, что закрытие "Соловья" перенесли с 15 ноября на 2 декабря. Объявления расклеили в самом киноцентре.

Киноцентр был построен в 1989 году. В нем находится 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания АО "Киноцентр" получил разрешение на строительство гостиницы. Бенефициары АО не раскрываются, однако, по данным СМИ, строить апартаменты собираются бывшие акционеры банка "Хованский". Разрешение на возведение объекта выдано до сентября 2021 года.

