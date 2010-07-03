Киноцентр с историей. Как москвичи отреагировали на закрытие "Соловья"

Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне должен закрыться 15 ноября

Легендарному киноцентру "Соловей" все же суждено закрыться, последние сеансы пройдут уже 15 ноября. За любимый кинотеатр вступались тысячи москвичей, они подписывали петиции и не раз приходили на Красную Пресню с пикетами. Спасти "Соловей" не удалось, но сотрудники и посетители кинотеатра так и не могут в это поверить.

С момента своего открытия в 1989 году "Соловей" прожил целую жизнь. В начале 90-х в одной части здания показывали шедевры мирового кинематографа, а другая часть жила по законам шумных баров и казино. С начала нулевых началась другая, мирная история "Соловья".

Некоторые посетители застали еще те времена, когда сходить в кино можно было бесплатно. Сейчас "Соловей" любят за недорогие билеты и большой список фильмов, которые уже давно не увидишь на широких экранах.

"Наша история с мужем началась с одного фильма, он называется "Магия лунного света". Мы вместе с мужем пять лет, и каждый год на протяжении пяти лет мы ходим в нашу годовщину на этот сеанс", – поделилась посетительница кинотеатра Анастасия.

Посетители киноцентра очень расстроены приближающимся закрытием. Многие считают "Соловей" одним из лучших кинотеатров в Москве, настоящей легендой.

Сотрудники "Соловья" уже получили документ, в котором указан последний день их работы. Скорее всего, киноцентр закроется 15 ноября. Однако работники не спешат искать себе новое место, они до конца не верят в закрытие "Соловья" и готовят на 15 ноября для всех зрителей сюрприз.

"Мы ждем вас всех, наши дорогие зрители, и любим до слез", - сказала администратор "Соловья" Анна Поль.

Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне был построен в 1989 году. Это один из самых популярных старых кинотеатров города. При этом с культурной и архитектурной точек зрения "Соловей" не представляет никакой ценности, рассказывал урбанист Илья Заливухин в эфире "Москва FM".