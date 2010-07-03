Названы самые популярные у москвичей старые кинотеатры столицы

В конце лета москвичи интересовались кинохитами XX века. Аналитики сделали такой вывод, подсчитав количество поездок на такси в кинотеатры города за август и составив соответствующий рейтинг популярных мест. Об этом сообщают "Дни.ру".
Лидером стал киноклуб "Шоколадный метр" на Красном Октябре. В нем показывают самые значимые фильмы прошлого века. Вторым по рейтингу среди пользователей такси оказался кинотеатр "Москва". Тройку лидеров замкнул "Соловей" на Красной Пресне.
В пятерку лидеров попали "Звезда" на Земляном Валу и Центр документального кино на Парке Культуры.
Также в лидерах оказались "Loft Cinema" на Сретенском переулке, "Пионер" на Кутузовском проспекте, "Факел" на Шоссе энтузиастов, "Романов Синема" и "Родина" в районе Соколиной горы.
Рейтинг составляли на основе доли поездок в каждый из кинотеатров выборки по отношению к общему числу аналогичных заказов за август. Уточняется, что в случае заказа Uber по данному адресу нельзя точно проверить, собирался ли пользователь посетить кинотеатр или просто приехал по этому адресу.
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