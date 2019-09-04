Нужно ли информировать о средних ценах на такси в аэропортах

В столичных аэропортах предлагают информировать пассажиров о средней стоимости поездки в такси до города. Общественники считают, что необходимо указывать рекомендованную цену на табло в терминалах, а также на привокзальной площади. Стоимость поездки, по их расчетам, не должна превышать 1 300 рублей. Выясняем, насколько такая цена является "справедливой" и будет ли удобно пассажирам.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Справедливо для всех?

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что они предлагают в московских аэропортах реализовать проект "Справедливая цена" на такси. Для этого организация проанализировала цены на такси из авиагаваней до центра города, которые предоставляют крупнейшие сервисы заказа такси в столице ("Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett и Uber), и рассчитала среднюю цену на поездку.

По их данным, средняя цена из Внуково и Шереметьево должна составлять 1 000 рублей, из Домодедово – 1 300 рублей, а из Жуковского – 1 200 рублей.

"Мы рассчитали средние значения в обычный день. Мы понимаем, что цены могут расти с учетом погоды, спроса и других данных. Тем не менее пассажир должен понимать, если поездка стоит в пять-шесть раз больше, это еще более или менее нормально, но не в 20 раз больше. У нас есть и такие случаи", – пояснил Зотов в разговоре с Москвой 24.

По его словам, это не фиксируемая цена, а рекомендуемая. То есть "это не означает, что пассажир за эти деньги точно сможет доехать до точки". При этом информировать о средней стоимости поездки в рублях, долларах и евро предлагают с помощью визуальной рекламы и баннеров в терминале и на остановках общественного транспорта у аэровокзала.





Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Инициатива требует еще проработки, в том числе со всеми таксомоторными компаниями, аэропортами. В случае успеха проекта он может быть реализован и в других аэропортах России.

Зотов добавил, что свое предложение организация направила в столичный департамент транспорта. В пресс-службе ведомства пояснили Москве 24, что обращение поступило и сейчас "вопрос на рассмотрении".

"Сейчас департамент транспорта готовится к встрече с аэропортами для обсуждения данного вопроса", – рассказали в пресс-службе.

При этом уже сейчас в столичных аэропортах на стойках заказа такси можно найти информацию о средних ценах на перевозки. Примерная стоимость также указана на сайтах компаний-перевозчиков. Кроме того, в некоторых авиагаванях есть объявления и плакаты об опасности заказа такси у нелегалов.



С апреля по июнь 2019 года средняя цена поездки на такси по городу составляла 464 рубля. Время ожидания машины обычно не превышало трех–пяти минут, при этом клиенты в основном совершали короткие поездки. Но бывают случаи, когда таксисты намеренно завышают цены. В прошлом году гражданин Вьетнама заплатил за поездку на такси от Красной площади до аэропорта Шереметьево больше 23 тысяч рублей.

Помогут ли "справедливые цены" пассажирам?

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что установить усредненную справедливую цену на поездку из аэропорта до города на такси вряд ли получится.

"Если город крупный, то ехать в ближайшую его часть значительно дешевле, чем в дальнюю. Поэтому информация о средней цене для пассажира информативной нагрузки не несет. Например, от аэропорта Шереметьево до Ховрина – одна цена, а до Марьина или Копотни – совсем другая", – пояснил эксперт.

По его словам, полезней будет информировать в аэропортах о стоимости поездки до определенных зон города, в зависимости от удаленности от аэропорта.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Можно, как в некоторых торговых центрах, вешать схему с указанием стоимости доставки, а нашем случае – поездки в зависимости от того, в какую зону едет пассажир.

Кроме того, стоимость заказа такси через агрегаторов, как правило, значительно дешевле, чем через стойки в аэропорту, заключил собеседник Москвы 24.

Председатель общественного движения таксистов России "Форум такси" Олег Амосов подтвердил Москве 24, что уже сейчас в некоторых аэропортах есть информация о стоимости поездки, однако обычно только от перевозчика-партнера.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Если брать Шереметьево, то там вся информация уже доступна и видна. Все обклеено плакатами, что поездка до города – от 1000 рублей. Если брать Домодедово, то там информирует Gett-такси, там есть и стойка информации, и рекламная продукция тоже есть", – подчеркнул эксперт.





Олег Амосов председатель общественного движения таксистов России "Форум такси" Я не вижу там смысла в дополнительном информировании.

При этом, по его словам, сейчас цена зависит от многих факторов: времени суток, загруженности водителей, трафика на дорогах и от удаленности нужной точки от аэропорта. Однако агрегаторы часто сильно занижают цены, чтобы переманить к себе пассажиров, считает эксперт.

"Например, через агрегатор от Внуково до Черемушек поездка будет стоить 650 рублей. В ночное время цена даже бывает ниже, чем днем, – можно найти меньше тысячи рублей. А если с Домодедово ехать на север Москвы, то только по километражу будет около 70 километров, и цена 1 300–1 400 рублей, предлагаемая агрегаторами, явно занижена", – посетовал собеседник Москвы 24.