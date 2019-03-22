Почему на заказы приезжают совсем другие таксисты

Клиенты агрегаторов такси начали жаловаться на то, что на заказы приезжают машины с другими водителями и иными номерами. Кроме того, таксисты требуют оплачивать поездку за наличные, даже если в приложении пассажир выбрал оплату с банковской карты. Читайте, почему на вызов приезжают другие таксисты и как обезопасить себя от подмены.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Рокировка в шашках

Обычный пользователь столичного такси Ирина в очередной раз заказывала машину через приложение одного из агрегаторов, чтобы добраться до пункта назначения. Водитель выехал на заказ, и девушка с нетерпением ждала приезда таксиста, который был указан в мобильном приложении. Ситуация не предвещала ничего неожиданного, но в итоге к ней подъехал совсем другой водитель: на автомобиле другого цвета и с иными номерами.

По ее мнению, заказ, возможно, перехватил другой таксист-частник и приехал на вызов раньше коллеги. Ирина считает, что у таксистов-частников есть специальные приложения, которые могут "отбирать" заказы у агрегаторов.

"Он мне позвонил и начал рассказывать, что он приехал, но машина другого цвета и другие номера, но я сразу повесила трубку и стала звонить водителю из приложения: предсказуемо – другой номер и другой человек. Говорят, так делают совсем маргинальные водители, у которых очень низкий рейтинг в официальных такси, и им не дают заказы", – пояснила женщина.

Причем, по ее словам, это происходит далеко не первый раз, а подобные случаи не зависят от агрегатора. "Думаю, сами таксисты химичат и работают по одной зарегистрированной машине и по двум фактическим. Также подобные истории про перехват рассказывала моя подруга – уж не знаю, правда ли это или таксисты байку придумали, но слышала ее неоднократно", – добавила Ирина в разговоре с Москвой 24.

Девушка написала в службу техподдержки, но ответ на момент публикации текста ей не пришел.

Секретные разработки или обман?

В интернете и социальных сетях действительно можно найти целые сообщества, где предлагают купить специальные приложения-перехватчики, гарантирующие преимущественное получение заказов такси в пределах одного агрегатора или таксопарка. По заверению разработчиков, принцип работы этих приложений в том, что они подключаются к компьютерной сети таксопарка или к GPS-системе и выдают водителю все свободные на данный момент заказы. Таким образом, пользователь программы якобы всегда имеет не совсем честный приоритет в получении заказа перед другими таксистами.

Фото: скриншоты из соцсетей

Также часто разработчики таких приложений предлагают вручную выставлять местоположение такси, изменяя показания GPS-датчика. Это якобы помогает "хитрым" таксистам первыми забрать заказ, даже если они находятся в получасе езды от человека.

В пресс-службах "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" рассказали Москве 24, что с подобными случаями они не сталкивались. Директор по коммуникациям компании "Везет" Александр Костиков усомнился в перехвате заказов другими таксистами, однако рассказал, что возможно таксисты, работающие у агрегаторов, специально отдают свои заказы частникам.

"Бывает, что таксист может сам передать знакомому заказ и просит забрать клиента, а потом они делят деньги, скорее всего так и происходит. А сам таксист продолжает стоять на месте и на планшете играть. А потом он нажимает, что клиент не явился на место, и по итогу экономит на комиссии агрегатора. Это самое простое, что приходит в голову, потому что перехватить чужой заказ невозможно. Он не идет по сетям, а находится в одной серверной среде", – объяснил Костиков.

Пострадавшая Ирина также признается, что такая схема обмана вполне могла быть и в ее случае. "Я вызывала "комфорт", и водитель сам потом уточнял у меня, "комфорт" или "эконом" я вызывала. Получается, что водителям "комфорта" иногда кидают заказы по "экономтарифу", которые они брать не очень хотят. Поэтому, возможно, и скидывают экономзаказы (или то, что они считают экономзаказами) частникам", – рассудила собеседница Москвы 24.

Таксисты-хакеры: как не сесть в машину к нелегалу

С водительского сиденья

Таксист Антон Федосеев рассказал нам, что на данный момент существует три варианта, при которых к клиенту может приехать другой водитель.

"Первый вариант, самый распространенный: есть одна машина, она полностью проходит у агрегатора, как положено: номер, цвет, и так далее. Эта машина поломалась, поэтому таксист пересаживается на другую машину, не создавая новый аккаунт, и катается под старой учетной записью", – пояснил таксист.

По его словам, также бывают случаи, что заблокированный в приложении водитель, которого отключили из-за нарушений и плохого рейтинга, подключается к "левому" аккаунту, чтобы продолжить работать.

"Если водитель "накосячил" где-то, его агрегатор блокирует, но работать-то ему как-то надо. Поэтому он берет, находит левый аккаунт и просто регистрирует этот автомобиль, а по аккаунту числится совсем другая машина с другими номерами. Некоторые агрегаторы просят фотографировать машину с разных сторон, но это тоже не помогает, и водителя регистрируют".



Антон Федосеев таксист Он просто ездит под чужим аккаунтом. Например, его зовут Вася, а по аккаунту человек вообще Петя.

Также существует третья схема, которая часто применяется в аэропортах, рассказал Иванов.

"Например, у аэропорта стоит водитель Вася, официально зарегистрированный у агрегатора, и ему упал заказ в город. Но он не хочет терять хорошее место и звонит Пете, передавая ему своего пассажира и всю информацию о поездке. Петя, соответственно, приезжает на другой машине и говорит, что та самая машина, которая указана в приложении, поломалась, поэтому приехал на другой. После этого водители делят выручку, у них там существует своя процентовка", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Как решить проблему

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко отметил, что в первую очередь бороться с такими случаями нужно самим агрегаторам, обращая внимание на запросы клиентов.

"Наверное, возможно, что водитель получает заказ, никого не перехватывая, а потом продает за какие-то деньги своему товарищу или знакомому, который по ряду параметров не может быть подключен к сервису: не достает документов или его удалили из сервиса из-за нарушений", – предположил Коношенко.



Богдан Коношенко глава комитета МТПП Агрегаторы имеют возможность контролировать процесс и отключать таких "нерадивых" водителей, важно, чтобы они это делали.

По его словам, агрегаторы таксомоторных перевозок недостаточно хорошо контролируют безопасность и качество обслуживания пассажиров.

"Дело в том, что сейчас слабо контролируется и то, получает ли путевой лист водитель, проходит ли он медицинский осмотр, проходит ли технический контроль само транспортное средство, а это негативно влияет на качество и безопасность обслуживания пассажиров. Для изменения этой ситуации необходимо принятие ряда законодательных мер, причем они связаны не только с законом о таксомоторных перевозках, который уже пятый год рассматривается в Госдуме и до сих пор никак не принят", – отметил Коношенко.



Законопроект, устанавливающий требования для легковых такси, 13 декабря 2018 года Законопроект, устанавливающий требования для легковых такси, 13 декабря 2018 года был принят Госдумой в первом чтении. Инициатива предполагает обязательное нанесение "шашечек" на кузов. Авторы документа также предложили обязать перевозчиков размещать опознавательный оранжевый фонарь на крыше, использовать таксометр и регистрировать машины на территории РФ. В законопроекте прописано, что использовать в качестве такси следует только транспортные средства, которые допущены к участию в дорожном движении. Кроме того, юрлицам и ИП нужно обеспечивать техобслуживание, проводить ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси и отправлять водителей на медосмотры. Кстати, возить пассажиров, согласно документу, могут лишь те, чей водительский стаж не менее трех лет. Перевозка легковым такси должна осуществляться на основании публичного договора фрахтования. Помимо прочего, законопроект предусматривает, что юрлица и ИП могут использовать в качестве легкового автомобиля конкретное ТС только после получения соответствующего разрешения. Причем это право не может быть передано третьим лицам. Ко второму чтению депутаты планируют поправки к законопроекту о такси, которые запретят водителям без российского гражданства работать на легковом такси.



По его мнению, клиентам такси, к которым приезжают другие водители, не стоит пользоваться их услугами. "Советую не использовать нелегальных или непонятных перевозчиков, прежде всего, с целью своей безопасности. Необходимо также немедленно обратиться в службу поддержки данного сервиса", – посоветовал собеседник Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, председатель Общественного движения Таксистов России "Форум такси" Олег Амосов рассказал, что подмены машин и водителей появились уже давно.

"На самом деле вся работа платформ, на которых работают агрегаторы, она построена на алгоритмах. Алгоритм допускает проверку транспортного средства и водителя определенное количество раз при введении в систему и через какой-то промежуток времени. То есть один водитель может иметь несколько входов под разными логинами, под разными машинами и водительскими удостоверениями", – пояснил он.



Олег Амосов председатель общественного движения таксистов России "Форум такси" Так как вход в систему происходит удаленно, то водители разработали алгоритмы обмана этих систем агрегаторов. Сами водители называют такие подмены "аватарами".

По словам Амосова, большинство водителей, которые пользуются несовершенством системы, "нормальные таксисты с нормальными автомобилями".

"Просто у них другого пути нет для работы. Например, при смене автомобиля, нужно время, чтобы сам автомобиль сменился в системе, или если на автомобиль подали документы, чтобы получить разрешение на деятельность, тоже требуется около недели, а таксистам нужно работать", – сказал он.

По его мнению, если клиент не хочет ехать на другом автомобиле, то лучше обратиться в техподдержку, приложив к нему скриншот заказа и фото реального автомобиля, который по нему приехал.